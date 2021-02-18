Exatlón: Héroes señalan a Pato Araujo de ‘juego sucio’ en la espectacular cancha del Exaball.

En uno de los partidos más espectaculares que se han visto en las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes, el equipo azul logró imponerse de forma contundente a los rojos en el famoso Exaball.

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Parte de la estrategia de los Titanes fue meter a Pato Araujo en el segundo set; sin embargo, los Héroes consideraron que la forma de jugar del Titán no es del todo correcta, ya que siempre tiene la intención de ganar sin importar la manera.

El juego por los ‘exapoints’ fue algo peculiar, fue algo que nos sacó a todos de onda. Porque cuando íbamos llegando vimos que la cancha de Exaball ya no era la misma, de tipo basquetbol

Los Héroes con un gran trabajo en equipo y una actuación destacada de Javier Márquez y Pascal Nadud, quienes fueron los goleadores, sellaron un juego redondo.

Estaba muy fluido el juego, no hubo nada de contacto estaba súper padre. Pero en el segundo tiempo entra Pato, tenía ganas de ganar sí o sí, no sé si tenía ganas de ir a comprar o tal vez el orgullo de ganar. No le importaba quien estuviera, él cargaba su brazo y sopas

Recordemos que, durante los dos sets, la portera del conjunto de los Héroes fue Doris del Moral, quien tuvo un papel sobresaliente.

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