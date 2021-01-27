Exatlón: La historia de amistad de Evelyn Guijarro y Jazmín Hernández fuera de las playas más famosas.

Pese a que ahora compiten para distintos equipos en Exatlón, Evelyn Guijarro y Jazmin Hernández son mejores amigas desde hace años, pero el programa ha consolidado su amistad aún mucho más que antes.

Evelyn compite por llegar a la final junto a los Héroes, mientras que Jazmin hace lo propio por el lado de los Titanes. El que ambas tengan la misma meta, no afecta para nada en su amistad.

La relación amistosa es una muestra del respeto que existe entre estas concursantes, pero no todo es miel sobre hojuelas entre las demás, pues también ha generado un conflicto y mucha molestia por parte de Casandra Ascencio.

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Esta última asegura que estas atletas en compañía de Mati Álvarez han generado una alianza para llegar a la final, descartándola a ella para esa fase de la competencia.

Estas declaraciones de Casandra han generado muchas burlas y varios memes donde la califican como envidiosa.

La historia de una amistad de años atrás

Evelyn Guijarro y Jazmin Hernández se conocieron gracias al deporte y ambas son del estado de Jalisco.

La amistad entre ambas comenzó a muy temprana edad, incluso en sus redes sociales se pueden ver muchas publicaciones donde estas atletas aparecen juntas.

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Como ejemplo de ello, en 2015, Jaz le dedicó un bello mensaje en Instagram a su compañera atleta donde le dice que las personas dejan huellas en la vida y las verdaderas amigas en el corazón.

Actualmente, Exatlón México se encuentra pasando momentos de conflictos entre algunos integrantes del equipo azul. Esto debido a supuestas alianzas que podrían perjudicar a ciertos atletas, pues todos quisieran llegar a la final, pero solo los más fuertes lo lograrán.