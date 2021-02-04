Exatlón: Héroes alertan a Heliud Pulido sobre la estrategia de Titanes para provocar su eliminación. (VIDEO)

Conforme avanzan las semanas, la competencia presume su mejor nivel en Exatlón: Titanes vs Héroes, por lo que todos los atletas buscan asegurar su lugar en la gran final.

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Ante estos deseos, los equipos comienzan a mostrar sus estrategias para ir eliminando a sus rivales y, en algunos casos, a sus propios integrantes.

Los integrantes del conjunto de Héroes se pronunciaron lanzando una fuerte advertencia a uno de los líderes rojos, ya que los miembros de su propio equipo buscarían eliminarlo.

Se trata de Heliud Pulido, quien obtuvo una medalla transferible, situación que generó una conversación entre Pascal y Keno Martel, quienes piensan que el equipo rojo podría estar planeando su eliminación.

Yo no lo conozco de la temporada pasada, ni afuera. Pero al final yo creo que la va a usar para él. Pero, no sé, qué tanto vaya a ser cierto que si el equipo la necesita la use, chance si es una niña

Por su parte, Keno quien ha formado una gran amistad con Heliud Pulido, también se tomó un momento para opinar al respecto.

Creo que la medalla él la va a necesitar más que nadie, creo que se quedó sin su grupito y van a ir por él, si llega a estar en el duelo de eliminación va a ir por él, ya lo hicieron una vez. Heliud lo hizo bien y se defendió, ahora con su medalla creo que puede hacerlo mucho mejor y estar más tranquilo. Yo creo que el objetivo del equipo rojo es llegar los más que puedan a la final y no se que tanto sea usable esa medalla sin conflicto

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Recordemos que el equipo de Titanes ha tenido muchas diferencias a lo largo de la competencia, una de ellas fue entre Pato Araujo y Heliud Pulido.

