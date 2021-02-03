Exatlón: Antonio Rosique sorprende con inesperado anuncio sobre las medallas que recompensan a los atletas.

Nuestra máxima autoridad, Antonio Rosique, es una de las personalidades más famosas del medio del entretenimiento gracias a su trabajo en Exatlón: Titanes vs Héroes.

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El día de ayer, nuestro conductor sorprendió a propios y extraños, luego de que dio a conocer que Exatlón: Titanes vs Héroes cambiará el destino de los competidores en la recta final, ya que explicó que habrá una nueva dinámica en la que un hombre y una mujer van a salir beneficiados durante el cierre de esta semana por una razón muy especial.

Y es que mencionó que dos competidores pueden tener la posibilidad de sumar una medalla para su causa. Este premio puede ser utilizado en estas últimas semanas para alargar su permanencia en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Esta medalla la otorgará el público por medio de su voto a través de nuestra aplicacion a su competidor favorito.

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Recordemos que en el caso de Ana Lago, quien fue la última expulsada de la competencia, tuvo la oportunidad de recibir una medalla transferible para tener una oportunidad más, pero ninguno de sus compañeros se la cedió.

