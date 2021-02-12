Ya había advertido Antonio Rosique que en la batalla por la Fortaleza había una sorpresa que iba a acercar a los atletas a México. Se puso en juego una videollamada con un ser querido a cada integrante del equipo ganador.

Cuando Titanes y Héroes se enteraron de lo anterior, cómodamente sentados en el restaurante y tomando café, los atletas que conforman cada equipo mostraron su lado más vulnerable y rompieron en llanto ante la sola paosibilidad de escuchar y ver a sus seres amados a la distancia.

Y su reacción no era para menos, los atletas del Exatlón han estado semanas sin saber qué pasa en el exterior y la posibilidad de tener un encuentro por medio de videollamada a México, representaba una carga de energía para la etapa final de la competencia.

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Titanes y Héroes buscarían estar cerca de las personas más importantes en su vida

El primero en externar sus sentimientos fue Aristeo Cázares, quien dijo que el premio lo motivaba bastante porque su hermana cumplió años recientemente y su mamá festejarán su cumpleaños el 18 de febrero, así que representaba una buena oportunidad, por todo lo que ha pasado durante su estadía en Exatlón.

Además, el practicante de parkour lloró y dijo que en esa batalla sería ideal que ganaran ambos equipos, pues todos los deportistas de alto rendimiento extrañan a sus familias, algp que padecen y luchan juntos.

Luego tocó el turno de romper en llanto a Doris, quien reveló que su madre tiene COVID-19, y que dejó a su pareja sola, que estaba dispuesta a pelear por esa videollamada para saber de sus seres queridos y de sus dos grandes amores en la vida.

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