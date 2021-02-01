Exatlón: Zudikey Rodríguez fue la primera en abrazar a Ana Lago tras su eliminación ante Carmelita y Yazmín.

Este domingo 31 de enero, concluyó la semana 22 de Exatlón: Titanes vs Héroes con una competencia muy fuerte y reñida, donde las atletas del equipo rojo se enfrentaron cara a cara en el duelo de eliminación, siendo una de estas quien dijo adiós para siempre.

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Ahora fue el turno de Ana Lago, quien se despidió de los circuitos y de las playas más desafiantes. Luego de un duelo de eliminación en el que no se vio favorecida ni respaldada por sus compañeros, la gimnasta tuvo que dejar la competencia.

Después de permanecer 22 de semanas en el reality de Azteca UNO, Ana Lago abandonó la cuarta temporada de Exatlón, donde la polémica estuvo presente luego de que Pato Araujo y Yazmín Hernández no quisieron otorgarle una medalla transferible.

Tras esta fuerte decisión Ana Lago se vio enfrentada a Carmelita y a Jazmín, quien está última la venciera en el punto decisivo para la gimnasta mexicana.

La polémica continuó cuando Zudikey Rodríguez se acercó para mostrarle su apoyo y darle un fuerte abrazo, situación que creó una controversia por los problemas que han tenido con anterioridad a lo largo de la cuarta temporada del programa deportivo.

Y es que, Zudikey Rodríguez, decidió dejar los problemas de lado; sin embargo, una parte de los seguidores de Exatlón no creyeron en las buenas intenciones de la velocista.

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Cabe recordar que sus problemas llegaron a causar fuertes problemas en el equipo rojo, especialmente cuando la esposa de Pato Araujo le dio su medalla a Carmelita Correa cuando enfrentaba en el duelo de eliminación a Pamela Verdirame.

