Exatlón: Héroes y Titanes reaccionan a la pelea que tuvieron Pato Araujo y Zudikey Rodríguez. (VIDEO)

Luego de la pelea que tuvieran Pato Araujo y Zudikey Rodríguez por la impotencia del primero al no poder ganar en Exatlon City, los atletas de alto rendimiento opinaron sobre la actitud de su compañero.

Los deportistas de la reñida competencia en la playa conocen la frustración tras perder una carrera, pero saben que deben de tener paciencia y ser tolerantes.

Cristian Anguiano reconoció que hay emociones explosivas en el deporte, sobre todo cuando te quedas muy cerca de obtener la victoria; entonces, llegan minutos de rabia.

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Vimos que Pato pues si se enojó muchísimo, la verdad no sé por qué, no lo sabemos y tratamos como de saber si se había equivocado a lo mejor en el circuito

Héroes y Titanes saben de la frustración de perder en el deporte

Por su parte, Javi Márquez opinó que "la bomba estalló" cuando el deportista fue en el taxi y la palanca no le funcionó, por lo que terminó perdiendo el punto y eso lo descontroló e hizo enfurecer.

Según Heliud Pulido, el equipo estaba muy entusiasmado porque el auto era un premio que todos deseaban, pero después todos tomaron una actitud negativa que hizo estallar a Pato.

Es importante platicarlo en equipo, tener la confianza de decirnos cómo sentirnos, tener esa responsabilidad cómo equipo de acercarnos a nuestros compañeros y levantarles el ánimo

Aristeo Cázares opinió que no fué el día de Pato, pues llegó a un punto que lo hizo llegar a su límite, se enojó, consideró que su mal humor unido al caracter fuerte que tiene, hicieorn una combinación que provocaron esa reaccion.

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