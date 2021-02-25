Exatlón: Mati Álvarez consuela a Zudikey Rodríguez luego de la pelea que tuvo con Pato Araujo.

Este miércoles sucedió algo inesperado en Exatlón: Titanes vs Héroes, pues se suscitó una pelea entre Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, donde Mati Álvarez terminó apoyando a su compañera de Titanes.

Todo comenzó cuando Pato Araujo perdió una competencia en el circuito de Exatlón City, por lo que expresó su molestia y enojo.

Zudikey Rodríguez quiso acercarse para mostrarle su apoyo, pero él se enojó y se retiró, lo que provocó que la velocista rompiera en llanto.

Mati Álvarez se acercó y al ver cómo estaba su compañera, extendió los brazos y le brindó un abrazo cálido a ella junto con Carmelita Correa, quien después se unió a ellas y mostró que existe compañerismo dentro de Titanes.

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El equipo rojo se dio cuenta de la discusión de PATO y ZUDI, MATI le pregunta a ella si CAPITÁN CORAJE ya está mejor, pero ZUDI no logra contener las lágrimas. 🔴🔥#JuegoColosal 📲

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Zudikey Rodríguez estalló en llanto tras pelea con Pato Araujo

La situación de ira del atleta de alto rendimiento provocó que prácticamente ignorara a Zudikey, pese a

que ella le estaba dando palabras de aliento, tal como Aristeo Cazares y Heliud Pulido.

Lo poco usual es que haya tenido un problema con Zudikey Rodríguez, quien de manera personal ha tenido pocos inconvenientes con sus compañeros, pero en esta ocasión sí demostró su descontento con lo que hizo su esposo.

Realmente, ha sido más el apoyo que ha brindado en sus respectivos conflictos al futbolista Pato Araujo y que ha tenido con algunos de sus compañeros y rivales, a los que realmente ha tenido ella dentro del programa, eso ayudó a que recibiera el apoyo incondicional de una de las personas más queridas de Exatlón.

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