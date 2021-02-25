Exatlón: Los momentos difíciles que Pato Araujo y Zudikey Rodríguez han vivido en las playas más demandantes.

Zudikey Rodríguez y Pato Araujo se convirtieron en la pareja más popular de todas las temporadas del exigente reality show. Por si fuera poco, los enamorados regresaron a Exatlón: Titanes vs Héroes para sellar su historia de amor con una tierna boda en las playas de República Dominicana.

‘La Gacela’ y ‘Capitán Araujo’ han regalado amorosos momentos en esta cuarta edición de la competencia; sin embargo, también han protagonizado difíciles momentos que recordemos a continuación.

Su pelea en el circuito Exatlón City

El día de ayer, millones de televidentes notaron que Pato tomó una actitud grosera con la velocista mexicana. Y es que, el mediocampista tuvo un mal día, donde perdió contra su rival Dan Noyola y se olvidó de la oportunidad de ganar el auto de lujo.

La pareja más popular de Exatlón tuvo una discusión, donde Zudy se conmovió hasta las lágrimas y se consoló en los brazos de Mati Álvarez.

Los enamorados solucionaron sus problemas y hablaron del tema en las gradas de la competencia; sin embargo, se convirtió en un doloroso momento que se volvió tendencia en todas las plataformas digitales.

Zudy defiende a Pato Araujo tras su pelea con Keno Martell

Como olvidar cuando el futbolista y ‘Playmaker’ se jalonearon en la cancha del Exaball. Los atletas terminaron la contienda a empujones y gritos que fueron sintonizados por millones de televidentes en casa.

Zudikey no dudó en apoyar a su media naranja, pues se dirigió al equipo azul con una contundente frase: “Él es cochino siempre… que ganen ellos”, expresó la atleta.

Ese fue uno de los momentos más difíciles para la pareja, pues comenzaron a dar rastros de su controversial temperamento en la cuarta temporada del reality show.

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Pato y Zudy se conmueven hasta las lágrimas tras la salida de Patrick Loliger

Recordemos que Patrick Loliger se convirtió en una persona muy especial para la pareja, pues terminó casándolos en una elegante boda dentro de Exatlón.

Por si fuera poco, el remero también se convirtió en el mejor amigo del mediocampista, pues estuvo incondicionalmente en sus peores batallas en República Dominicana.

En esta edición de Exatlón: Titanes vs Héroes, Loliger se convirtió en el séptimo eliminado de la contienda, dejando a Zudy y Pato destrozados tras su partida.

Pese a todo, los enamorados se mantuvieron unidos y lograron sobreponerse con mucho amor.

Zudikey y Pato son víctimas de críticas en todas las redes sociales

Los esposos pasaron de ser la pareja más consentida a convertirse en la pareja más polémica de la televisión. Y es que, millones de internautas, criticaron a los esposos por sus contundentes acciones en las playas más demandantes de la televisión.

Desde la mencionada pelea en el Exaball, pasando por sus polémicos comentarios contra las mujeres del equipo azul y hasta menospreciar a todo el conjunto de Héroes.

Poco a poco, los enamorados adquirieron gran popularidad en todas las plataformas digitales; sin embargo, también se ganaron millones de críticas por parte de los admiradores de Exatlón.

Pese a todo, Pato y Zudy tienen claro que su objetivo es pelear hasta el último día de la edición más exigente del reality show.

Pato y Zudy fueron acusados de dividir al equipo de Titanes

Recordemos que, la pareja también protagonizó múltiples controversias en su propio equipo. En su momento, Patricio Araujo reveló que se encargaría de destruir a Titanes tras mandarlo a un duelo de eliminación:

La decisión en conjunto ya no vale de nada, estoy consciente de lo que pueda decir. Lo que sí puedo decir es que en caso de que haya una injusticia... se rompe por completo el grupo y de eso me voy a encargar yo

Los ánimos comenzaron a subir de tono en la causa roja , pues la pareja fue acusada de querer "destruir" a sus propios compañeros del reality show.

Sin duda, este fue uno de los momentos más complicados en la vida de la pareja, pues perdieron la confianza y lealtad del equipo.

Pese a todo, Zudikey Rodíguez y el futbolista tienen claro que su única meta es levantar la brillante copa en esta cuarta temporada de Exatlón.

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