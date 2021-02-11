Ella es la guapa mujer que flechó a Javi Márquez ‘Súper Papá', atleta de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Javi Márquez se convirtió en uno de los atletas más queridos en todas las temporadas de Exatlón. Y es que, el también conocido como ‘Súper Papá’, se ganó el corazón de todo México con su gran corazón de oro, habilidades deportivas y múltiples valores.

Recordemos que, el también conocido como ‘Big Papi’ hizo su debut en la segunda temporada de la competencia deportiva, donde compartió circuitos junto a grandes atletas como Aristeo Cázares, Patrick Loliger, Lino Muñoz, Misael Rodríguez y muchos otros participantes.

El atleta estuvo a punto de llegar al último día del reality show; sin embargo, fue eliminado por Pato Araujo en una cardíaca semifinal que fue sintonizada por millones de televidentes mexicanos.

Pese a todo, el tapatío se llevó grandes experiencias dentro de la segunda temporada de Exatlón, pues ganó leales amigos, mejoró su rendimiento físico y hasta se convirtió en una verdadera estrella de internet.

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Ella es la guapa mujer que conquistó al talentoso Javi Márquez

Javi Márquez demostró ser uno de los atletas más sensibles y guerreros de Exatlón: Titanes vs Héroes, pues dedicó más de una victoria a su esposa Anayeli Díaz.

Anayeli Díaz es una hermosa mujer que no está muy activa en las plataformas digitales; sin embargo, aparece en algunas cuantas fotos del querido atleta del equipo azul.

La hermosa esposa de Javi Márquez ha demostrado gran apoyo al amor de su vida, pues constantemente deja hermosos comentarios en las publicaciones del atleta de alto rendimiento.

‘Big Papi’ tiene un tatuaje en el brazo con el nombre de Abigail Márquez Díaz y su fecha de nacimiento en números romanos.

Debemos mencionar que, el integrante de Héroes, tiene otra pequeñita mujer que ama con todo su corazón. Nos referimos a la hermosa Abigail, hija de Javi, quien constantemente posa sonriente en las redes sociales de su querido progenitor.

Anayeli y Abigail son una gran inspiración para el guapísimo tapatío, quien es uno de los concursantes más fuertes en el programa deportivo más exigente del mundo.

Javi Márquez ha tenido una excelente racha en las playas más demandantes de la televisión, pues constantemente anota puntos, gana medallas y vence a sus rivales en trepidantes duelos que se vuelven tendencia en la red.

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