Exatlón: Keno Martell comparte primera FOTO tras salir de su cirugía de emergencia; manda emotivo mensaje.

Keno Martell se convirtió en uno de los atletas más queridos y apreciados de Exatlón: Titanes vs Héroes, programa donde se metió en el corazón de todo México debido a su musculatura, grandes valores y sorprendentes habilidades deportivas.

Recordemos que, el regiomontano, se convirtió en el reciente caballero eliminado del equipo azul, pues perdió un intenso duelo contra Javi Márquez y Dan Noyola.

Tras su salida de la competencia deportiva más demandante de la televisión, ‘Playmaker’ visitó nuestro foro de Venga la Alegría para vivir inolvidables momentos junto a Laura G, Capi Pérez, Kristal Silva y muchos conductores más.

Además, el querido integrante del equipo azul visitó el hospital para resolver algunos problemas de salud; sin embargo, jamás imaginó que se quedaría en el nosocomio para enfrentar una cirugía.

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Keno Martell comparte emotiva foto tras salir de su operación de tobillo

Fue en sus historias de Instagram, donde el jugador de fútbol americano compartió que sería operado de emergencia debido a un ligamento roto en el tobillo.

Sin embargo, la cirugía no tuvo ninguna complicación, pues Keno Martell compartió su primera foto tras salir del nosocomio.

“Estoy super agradecido con todas las atenciones que estoy recibiendo de parte de estos verdaderos Héroes”, escribió el atleta agradeciendo a todo el personal médico que lo atendió de maravilla.

El concursante de la temporada más exigente de Exatlón se dejó ver con una bata y una venda en el tobillo izquierdo; sin embargo, jamás quitó su enorme sonrisa de oreja a oreja.

“Gracias de verdad a estos increíbles doctores, enfermeras y grandes personas que he coincidido esta semana en la Ciudad de México”, continúo Keno Martell en una publicación que ganó 77 mil corazones rojos y comentarios de aliento por parte de sus admiradores.

Recordemos que, el querido jugador de fútbol americano, se convirtió en uno de los atletas más poderosos de Exatlón: Titanes vs Héroes, donde demostró grandes valores como la solidaridad, el compañerismo, el amor y el trabajo en equipo.

Por si fuera poco, ‘Playmaker’ también enamoró a millones de mujeres con sus enormes ojos color marrón, musculatura y destreza en cada uno de los circuitos del programa más exigente del mundo.

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