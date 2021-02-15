Exatlón: La imperdible reacción de Mati Álvarez y Heliud Pulido tras conseguir la medalla por votación del público.

La semana 24 de Exatlón: Titanes vs Héroes fue una de las más complicadas en el programa deportivo; además, una de las más emocionantes por la medalla que otorgó el público a su atleta favorito, tanto en la rama femenil como varonil.

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Fue la velocista poblana, Mati Álvarez, la reconocida por la gente con una presea, misma que podrá utilizar en caso de ir a un duelo de eliminación.

Primero que nada estoy muy agradecida, creo que es algo que he aprendido aquí en Exatlón, agradecer cada día, agradecer cada momento, cada cosa que me pasa buena o mala. Le doy muchísimas gracias a todo México. La verdad es que no me lo esperaba. La verdad es que cuando dijiste mi nombre me quedé en shock, no pensé que esta medalla fuera a ser mía. He ganado muchas medallas tanto en mi temporada como en esta, fue la más especial

Con esta medalla, Mati Álvarez llegó a siete medallas por lo que ya no puede competir por más preseas en los circuitos de Exatlón.

La medalla de la gente para los hombres fue para Heliud Pulido, quien sumó su tercera medalla personal en la competencia, por lo que aseguró sentirse sumamente contento.

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