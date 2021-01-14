Los mensajes con los que David Juárez La Bestia expresa que extraña las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes se han convertido en el lugar donde las emociones se viven al máximo con el fin de entregar lo mejor en cada uno en los complicados circuitos.

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Cada que un participante dice adiós a sus compañeros y al público, parte de él se queda en el programa deportivo que se ha convertido en el más famoso de la televisión mexicana.

Tal es el caso de David Juárez La Bestia, que en noviembre del año pasado salió de Exatlón: Titanes vs. Héroes debido a una fuerte lesión en la muñeca.

Y, aunque varios seguidores se mostraron muy ansiosos por la posibilidad de que el gimnasta regrese a demostrar de qué está hecho, aún no se sabe si volverá al equipo de Héroes.

No solo por su destreza y gran talento ha destacado, sino por su carisma, cariño y nobleza; además, La Bestia ha demostrado su sentir con sus seguidores, dejando en claro que extraña estar en la competencia.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, David Juárez compartió una imagen y mensaje en donde deja en claro sus ganas de regresar a República Dominicana.

Una vida sin diversión, no es vida. Sería divertido volver a ver a nuestra Bestia en las tierras y playas del Exatlon. Hubiéramos pedido eso en los deseos de Año Nuevo

La Bestia no duda ni un instante en demostrar cuánto extraña estar en aquellas playas que exigen un gran nivel deportivo.

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Otro de los mensajes que dejó el deportista fue: "Nivel máximo de extrañar a La Bestia en Exatlon: desbloqueado. ¿Regresará? ¿No regresará? Ustedes qué dicen...".

Finalmente, señaló: "Es domingo de Exatlon y por aquí estamos extrañando mucho ver a David en esas tierras y esas playas, ¿verdad?".