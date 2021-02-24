Exatlón: El complicado presente de Ernesto Cázares y Ana Lago, las estrellas de Titanes y Héroes.

La semana 26 de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con la presencia de maravillosas leyendas como Aristeo Cázares, Evelyn Guijarro, Heliud Pulido, Mati Álvarez y otros exitosos atletas.

Sin embargo, la soledad empieza a apoderarse de las playas de República Dominicana, pues algunos concursantes comienzan a resentir la ausencia de sus seres queridos.

Y es que, grandes participantes, salieron eliminados de las tierras y playas más famosas de la televisión. Por ejemplo, Ernesto Cázares y Ana Lago se despidieron del reality show al borde de las lágrimas, pero con el apoyo de sus respectivos equipos.

Los mencionados atletas abandonaron Exatlón: Titanes vs Héroes tras batirse en intensos duelos de eliminación que fueron sintonizados por millones de televidentes mexicanos.

Actualmente, Ana Lago confesó que se alejó por un tiempo del ámbito deportivo para recuperarse de una inesperada operación en la rodilla. Recordemos que, la gimnasta artística se sometió a una cirugía de emergencia para resolver sus problemas de salud.

Fue en Instagram, donde ‘Ave Fénix’ anunció su traslado al hospital para tratar sus malestares físicos: “Gracias a Dios hoy me operan a las 2:00 de la tarde. Desde la noche de ayer, me ingresaron al hospital para empezar a checar este rollo. Hoy desde las seis de la mañana nada de comida, bebidas ni agua. Primero Dios todo va a salir excelente. Ya está casi todo listo”, expresó.

Días después, la querida exparticipante del equipo rojo anunció que salió con éxito de la mencionada operación, pues publicó un video dando sus primeros pasos.

Actualmente, Ana Lago se encuentra en estado de recuperación; sin embargo, nunca quita su característica sonrisa que cautiva a millones de fanáticos de Exatlón.

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Ernesto Cázares también vive difícil presente fuera de Exatlón: Titanes vs Héroes

El ganador de la primera temporada de Exatlón, también se encuentra resolviendo algunos problemas relacionados a su vida personal. Debemos recordar que, Ernesto Cázares es considerado uno de los atletas más transparentes y honestos en las plataformas digitales.

Fue en Instagram, donde el campeón más querido de México, compartió que fue interceptado por elementos policiacos tras su llegada a una pizzeria de su localidad.

“Está gacho, porque, aunque tú no hayas hecho algo mal, llegan y te tratan como si fueras prácticamente el que acaba de robar al presidente”, expresó el también conocido como ‘Niño Maravilla’ para sus 1.4 millones de seguidores en las redes sociales.

Ernesto Cázares reveló que algunos policías llegaron con gritos para detenerlo el pasado 17 de febrero; sin embargo, todo se trató de una confusión y el querido atleta salió libre de la situación.

El exintegrante del equipo azul se llevó un gran susto que quedó inmortalizado para siempre en las plataformas digitales.

En su momento, el practicante de parkour se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría para revelar que se encontraba sano y salvo junto a toda su familia.

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