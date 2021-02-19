Exatlón: Mati Álvarez no soporta más y deja claro que solo algunos en Titanes dan puntos en los circuitos.

Después de la derrota ante Héroes en la batalla por La Fortaleza, Mati Álvarez dejó claro que solo algunos competidores en Titanes dan todo en Exatlón; incluso, aplaudió la manera en la que los rivales festejaron cuando Doris les dio la victoria con el match point.

Cada fortaleza es fundamental, es un descanso y más en esta recta final y sí me alivianaba muchísimo ir a la Fortaleza. Lo que dice Heliud es muy cierto, el equipo confía mucho en Aristeo, Zudy, Pato, Heliud y en mí, sí siento mucha responsabilidad

Los Héroes ganan la batalla por la Fortaleza

Los atletas del equipo rojo reconocieron el esfuerzo de Doris porque consideran que lucha con gente más veloz que ella y por eso los azules se desvivían en las porras. En cambio, esta vez lo Titanes no tuvieron buena actitud, estaban solo sentados, flojeando.

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No sé si nos estamos acostumbrando a perder, yo intento siempre salir a ganar, se frustra uno

Finalmente, la batalla por la Fortaleza fue ganada por Héroes con un marcador de 4-10 y Doris se quedó en la habitación VIP. La atleta se vio muy emocionada y dijo que se sentía muy bien.

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