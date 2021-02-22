Exatlón: Mau Wow se despide de los Titanes y de la competencia tras perder en el duelo de eliminación.

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes tienen la misión de seguir juntos una semana más para instalarse en la gran final.

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De nueva cuenta, el público le dio una motivación extra a Mati Álvarez y Heliud Pulido, quienes fueron los ganadores de la medalla de la gente, que es una vida extra que se puede usar en momentos claves.

Por su parte, los Héroes salieron con la misión de buscar una eliminatoria cruzada, ya que Dan Noyola se encontraba ya en el Duelo de Eliminación. Ser los primeros en llegar a los diez puntos era una meta fundamental, lo cual consiguieron de la mano de Javier Márquez con el primer punto para los azules.

Luego de once rondas, los azules mantuvieron una ligera ventaja con el marcador 6-5, con la derrota de Dan Noyola frente a Heliud Pulido.

De nueva cuenta, los Héroes demostraron sus ganas de seguir juntos y Doris fue la encargada de poner el punto definitivo en el Duelo de la Supervivencia, obligando a que la eliminación sea entre azules y rojos. Mau Wow, fue el Titán que tendrá que defender su lugar en Exatlón al ser el de mejor puntaje.

En una tercera ronda que buscaba definir al tercer integrante del Duelo de Eliminación, cuatro integrantes de cada equipo salieron a buscar tres puntos, siendo los Titanes los primeros en tomar ventaja con el punto de Aristeo Cázares; sin embargo, eso no fue suficiente para que al final los Héroes salvaran a uno de los suyos.

El segundo hombre del equipo rojo que tuvo que ir al Duelo de Eliminación, al ser el siguiente con menor puntaje fue Heliud Pulido.

En la primera parte del Duelo de Eliminación, Mau Wow y Heliud Pulido salieron con tres vidas cada uno a buscar evitar el enfrentamiento con Dan Noyola. De forma sumamente contundente Black Panther se impuso con marcador de 3-0 para estar una semana más en Exatlón.

Con cinco vidas cada uno, ambos buscaron defender su lugar en Exatlón: Titanes vs Héroes. Siendo Dan Noyola el primero en tomar ventaja. Mau Wow tuvo que esperar hasta la cuarta ronda para lograr su primera victoria con el marcador 4-2.

En una situación límite, Mau Wow tuvo que hacer uso de su medalla para obtener una vida extra y salir a enfrentar a Dan Noyola. Lamentablemente para el titán, perdió y aunque Heliud Pulido le ofreció su medalla, la respuesta fue negativa.

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Mau Wow salió a jugarse el todo por el todo y Dan Noyola le quitó el sueño de seguir en Exatlón: Titanes vs Héroes.

