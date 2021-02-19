Exatlón: Titanes se llevan el duelo por la supervivencia y mandan a Dan Noyola al reto de eliminación.

Con un marcador de 10 a 8 y luego de una competencia muy reñida, los rojos consiguieron la victoria absoluta y la supervivencia. Fue Mati Álvarez quien dio el punto para que los Titanes se convirtieran en los triunfadores de la noche en Exatlón.

Ante ese hecho, Dan Noyola tendrá que confirmar su estadía el próximo domingo en el duelo de eliminación, ya que fue el atleta que obtuvo el puntaje más bajo en la escuadra azul.

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El duelo por la supervivencia tuvo un circuito que consistía en saltar al agua, pirámide, cama elástica, compuertas, vallas en diagonal, zona de escalda, banderón, carrito, boyas, bola con peso, luego derribe de las torres y haciendo piramides con tazones.

Mau Wow dijo que estaban en un punto de tratar de disfrutar los días y no tener miedo si salen o no de la competencia, porque eso puede ocurrir en cualquier momento.

Al parecer, la actitud positiva y el apoyo que sintió el equipo rojo, les impulsó a llevarse la victoria y a que fuera justo Mati Álvarez (quien dice estar acostumbrada a ganar) la que culminara con éxito el circuito para que Titanes se coronara como campeón de la noche.

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