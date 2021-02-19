Exatlón: La preocupante reacción de los Titanes tras las últimas derrotas ante el equipo de Héroes.

Luego de las más recientes derrotas del equipo Titanes en Exatlón, los integrantes platicaron entre ellos respecto a qué harán en esta etapa final de la competencia.

Aunque cada uno de ellos expusieron sus propios puntos de vista, la mayoría de los sobrevivientes del equipo rojo coincidieron en que el nivel está tan alto, que ni ellos mismos saben si van a ganar o perder, pero todos deben dar su máximo esfuerzo y entregarse al 100%.

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Titanes se sienten apoyado al máximo por el público

Además, los integrantes del equipo rojo se mostraron muy motivados por el apoyo del público, pues las medallas más recientes se quedaron con dos atletas de Titanes y eso ellos lo perciben como un mayor número de personas apoyándolos. Así lo dijo Aristeo Cázares:

Hay días difíciles, la competencia es más dura, cada vez está mas arriba, yo siento amor, si me toca duelo de supervivencia, si toca irse, como sea daré lo mejor

Por su parte, Heliud expresó que jamás había sentido tanto apoyo en su vida y eso lo motiva a no parar pese a los problemas de salud y accidentes que ha tenido a lo largo de la competencia.

En tono de broma, los participantes comentaron que algunos de ellos ya ganaron un coche al haber sido campeones absolutos en las pasadas ediciones, pero otros de ellos aún no.

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