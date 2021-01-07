Exatlón: Titanes ganan la Batalla Colosal en apretada contienda y podrán dar un paseo en Catamarán.

En pleno Día de Reyes, los atletas rojos y azules volvieron a llenar de emoción la pantalla de los hogares mexicanos con su destacado desempeño que mostraron en las competencias de Exatlón de este miércoles 6 de enero.

Con la adrenalina a tope, las primeras entrar al campo de batalla fueron las mujeres de ambos equipos, quienes se enfrentaron en la Ruta Tokio para disputarse una insignia más que las podría acercar a ganarse el viaje a los juegos olímpicos.

Las atletas azules y rojas dieron lo mejor de ellas en la competencia, pero fueron Zudikey Rodríguez, Pame Verdirame y Mati Álvarez, quienes lograron pasar a la ronda final, que se pintó se rojo.

Después de un cerrado duelo, Terminator fue quien se llevó la insignia, con la que sumó seis en el tablero, quedando a una sola insignia de la líder de la tabla, Zudikey.

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En el momento de la condecoración, Antonio Rosique informó a las atletas que solo quedan dos competencias de la Ruta Tokio de Exatlón para conocer a la ganadora del premio, por lo que aún nada está dicho.



Batalla Colosal

Luego del triunfo de Mati Álvarez, los atletas pasaron al campo de duelo para medirse en la Batalla Colosal dentro del circuito en las entrañas de la tierra.

En esta ocasión, el premio para el equipo ganador era una experiencia en el catamarán de la máxima autoridad de Exatlón.

El marcador arrancó inclinado hacia el lado azul, luego de que Keno Martell le ganara a Mau Wow el primer duelo.

Sin embargo, conforme fueron pasando los atletas de Exatlón, los puntos se fueron acumulando casi a la par para cada uno de los equipos.

La disciplina en los Titanes se logró poner en la delantera y al final lograron hacerse del premio Colosal al ganar la batalla con un puntaje de 10 a 8.

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