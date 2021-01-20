Los azules triunfan en el Duelo de los Enigmas más atractivo en la historia de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Los atletas salieron a dejar el corazón en las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes. Una vez más, tus concursantes favoritos dieron un maravilloso espectáculo que impresionó a millones de televidentes en casa.

Y es que, la semana 21 de Exatlón, comenzó con cardíacas batallas que pusieron a prueba a nuestros queridos participantes del reality show más demandante de la televisión.

Exaball regresa a las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes

Rojos y Azules se batieron en un intenso duelo para conseguir 2,500 Exatlón Points canjeables en la Exa Store.

Por parte de las mujeres, Samara, Evelyn y Casandra salieron a la cancha para pelear contra Mati, Carmelita y Jazmín; sin embargo, el partido quedó empatado con un marcador de 4-4.

Los ánimos comenzaron a subir de tono, pues llegó el turno de los hombres para pelear en el polémico juego.

Aristeo Cázares, Mauricio López y Heliud Pulido se enfrentaron a Pascal Nadaud, Christian Anguiano, Javi Márquez en un cardíaco duelo que coronó como victoriosos a los azules.

Javi Márquez brilló como nunca en este emocionante enfrentamiento, pues se convirtió en el jugador más valioso de la competencia. ‘Súper Papá’ logró canjear sus pulseras de MVP por una medalla que podría utilizar en caso de ir a un duelo de eliminación.

El querido atleta dedicó la presea a las personas más especiales de su vida: “La verdad estoy muy contento con esta medalla. No llegó sola, es un trabajo en equipo. Sabemos que tenemos grandes rivales. Se la dedico a mi equipo y a mis papás que son fanáticos de Exatlón”, concluyó el tapatío.

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Así se vivió el trepidante ‘Duelo De Los Enigmas’

Ambos equipos se enfrentaron en el ‘Duelo de los Enigmas’ para ganar uno de los tres aparatos electrónicos de última generación; una televisión, una tableta inteligente o una computadora.

El duelo comenzó con un marcador favorable para los Héroes; sin embargo, los Titanes remontaron y pelearon hasta el último momento.

Los espectadores sintonizaron una de las competencias más cardíacas de esta cuarta temporada, pues el duelo concluyó en una trepidante carrera de relevos.

Por los Titanes corrieron Pato y Carmelita, mientras que Christian y Evelyn salieron a defender a los Héroes, siendo estos últimos los campeones del ‘Duelo de los Enigmas’.

Los azules se enfrentaron con la fortuna, pues Samara y Pascal ganaron una televisión, mientras que el resto del equipo se ganó una tableta inteligente.

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