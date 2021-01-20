Conoce la escuela que cambió su nombre a Patricio Araujo en honor al atleta de Titanes en Exatlón.

Pato Araujo se convirtió en uno de los nombres más sonados durante esta cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes. El deportista llamó la atención de los televidentes debido a su capacidad para cruzar circuitos y anotar muchos puntos para su equipo.

El nombre de Patricio Araujo también trascendió fronteras fuera del programa de entretenimiento, pues una institución educativa cambió su nombre en honor al integrante de Titanes.

Escuela Primaria Patricio Araujo TM es una escuela que nació con el objetivo de llevar educación a las comunidades de Colima desde hace ocho años.

El recinto se encuentra ubicado en el Fraccionamiento Villas Bugambilias, localizado en Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, con un horario de 8:00am a 12:30pm para el nivel básico.

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Por el momento, la escuela primaria se encuentra cerrada debido a la pandemia de Covid-19; sin embargo, brinda capacitaciones a los maestros para mejorar en sus clases en línea.

“Escuela Primaria Patricio Araujo TM, que a tan solo 8 años de su fundación, se ha caracterizado por ofertar a la comunidad resultados favorables en calidad educativa”, subraya una leyenda en las redes sociales oficiales de la mencionada institución.

Esta primaria busca renovarse y mejorar en todos los ámbitos, incluyendo el deportivo. Y es que, recientemente, Escuela Primaria Patricio Araujo TM inauguró una cancha con áreas verdes para el sano entretenimiento de sus estudiantes.

Cancha de pasto sintético y obras adicionales concluidas. Publicado por Primaria Patricio Araujo TM en Viernes, 8 de mayo de 2020

‘Capitán Araujo’, uno de los nombres más polémicos de Exatlón.

El futbolista se convirtió en una completa inspiración para millones de televidentes; sin embargo, también se dio a conocer como uno de los personajes más controversiales de esta cuarta temporada del reality show.

Recordemos que, el famoso atleta, fue duramente señalado por su temperamento, personalidad competitiva y por tener algunas conductas antideportivas con sus compañeros de Exatlón: Titanes vs Héroes.

En su momento, el mediocampista se volvió tendencia por reaccionar fuertemente al codazo que le propinó su rival Cecilia Álvarez ‘Wushu’. “Gorda” y “Cerda” fueron algunas palabras que arrojó el atleta y que fueron desaprobadas por millones de televidentes.

Además, el futbolista llegó a los golpes con Keno Martell durante un cardíaco duelo del Exaball. Los atletas se hicieron de palabras hasta acabar con jaloneos y empujones que generaron una sanción.

Pese a todo, Patricio Araujo también se convirtió en una inspiración para millones de niños en casa. Y es que el colimense dejó un gran legado en los equipos de fútbol ‘Las Chivas del Guadalajara’, ‘Puebla’ y ‘Celaya’.

El mexicano se dio a conocer por su personalidad romántica y tierna, pues enamoró a la velocista Zudikey Rodríguez dentro de las playas de República Dominicana.

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