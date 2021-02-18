Exatlón: El secreto jamás revelado de David Juárez ‘La Bestia’ que sorprendió a todos. (VIDEO)

David Juárez ‘La Bestia’ se convirtió en el atleta más noble y querido de Exatlón, pues trascendió como un caballero de gran corazón en esta cuarta temporada del reality show.

El famoso yucateco sorprendió a millones de televidentes con sus preciados valores; sin embargo, también maravilló con sus múltiples habilidades deportivas.

Tras su salida de Exatlón: Titanes vs Héroes, David emprendió un viaje a los Cenotes Kin-Ha en la Riviera Maya. Fue en dicho destino mexicano, donde el latino reveló su más grande secreto para afrontar la vida.

“Así escapo de mis problemas”: Escribió el exintegrante del equipo azul en un video donde saltó hacia el agua. Juárez portó unas bermudas bicolor y se aventó desde un puente de madera, dejando a millones de fanáticos atónitos con su valentía.

El filme ganó 34 mil corazones rojos y muchísimos comentarios de los internautas. “Exijo ver tu caída al agua”, “Ojalá no escapes cuando te pida una foto” y “Eres el mejor”, escribieron los cibernautas debajo del post.

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David Juárez mostró gran felicidad desde las tierras de Riviera Maya.

Recordemos que, David Juárez ‘La Bestia’, abandonó Exatlón: Titanes vs Héroes debido a una lesión en la mano izquierda. El concursante dejó un gran vacío en el programa, donde formó una sólida relación amistosa con sus compañeros de la causa azul.

Tras una sorprendente recuperación, el gimnasta viajó a la Riviera Maya para tomarse sorprendentes fotos que quedaron inmortalizadas en las redes sociales.

“¡El mundo es tuyo para explorar! Yo sigo siendo fan de explorar mis tierras”, escribió el atleta debajo de una imagen donde se le vio feliz y sonriente.

Una vez más, David Juárez ‘La Bestia’ demostró que no se rinde ante las adversidades, pues se fue de la cuarta edición de Exatlón convertido en leyenda.

Debemos recordar que, el atleta tiene la oportunidad de regresar a la quinta temporada del reality show, donde podría conquistar nuevamente a millones de televidentes mexicanos.

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