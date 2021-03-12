Dan a conocer la fecha de la Gran Final de Exatlón: Titanes vs Héroes. ¡Será totalmente en vivo!

La programación de Azteca Uno sufrirá proximamente algunos cambios, entre los que destacan la Gran Final de Exatlón: Titanes vs Héroes, misma que será totalmente en vivo el próximo domingo 4 de abril.

Fue durante la transmisión de Venga la Alegría donde Laura G y Cynthia Rodríguez, anunciaron que podrás ver a los grandes atletas luchar hasta el último aliento por el título de esta temporada.

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Exatlón México llega a su fin el domingo 4 de abril

Nuestras queridas conductoras te adelantaron la gran jornada llena de adrenalina y emoción que te espera para culminar el próximo fin de semana. Lo mejor, es que es sin salir de casa para estar más seguros en esta pandemia.

Eso no es todo, si quieres divertirte a través de Azteca Uno, será el próximo lunes 22 de marzo cuando el reality show musical La Voz Kids comience a seleccionar al talento infantil mexicano que merece estar en el programa.

Ricky Montaner, Camilo, Belinda y María José serán los jueces a quien les corresponderá girar o no su silla cada vez que escuchen a una nueva promesa de la música en México y quizá en el mundo.

Para el miércoles 7 de abril llegará por fin el tan esperado estreno de Survivor México, una reñida competencia de supervivencia llena de famosos dispuestos a dar lo mejor de sí.

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