MasterChef México: Conoce quiénes son las parejas de los chefs Herrera, JoseRa y Betty.

Muchos fans de MasterChef México se preguntan quiénes son las personas que han robado el corazón de los famosos cocineros de la televisión y para resolver la duda, te diremos más sobre las parejas de los chefs más famosos de la pantalla chica.

José Ramón "JoseRa" Castillo sí habla de su vida privada, incluso en los videos que comparte en su canal de YouTube ha hecho referencias sobre su esposa, con quien tuvo gemelos, pero no se sabe su nombre.

Lo único que se sabe es que el chef sí está casado desde 2009, con una mujer que no es mexicana, su nacionalidad es colombiana ya que la mujer nació en Bogotá, sin embargo, ella no es una figura pública.

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Además, la esposa de José Ramón "JoseRa" Castillo se encarga de administrar Que Bo!, la famosa chocolatería del chef de la cocina más famosa de México.

El amor no ha tocado a la puerta de todos los jueces de MasterChef

Por su parte, el chef Adrián Herera no tiene ni esposa, ni novia. Resulta que el famoso de la parrilla no tiene pareja actualmente.

Tampoco hay registros que indican, que el juez de MasterChef México de 52 años tiene hijos, esto podría ser debido a que se ha dedicado completamente a su carrera profesional.

Al parecer, la Chef Betty tampoco tiene compromiso sentimental, pues en varias entrevistas ha comentado que no ha encontrado a una persona que logre cautivarla y tampoco es algo que le preocupe. A sus 59 años, la originaria de Nayarit se ha dedicado completamente a la cocina. Al igual que Herrera, Vázquez no tiene ni esposo, ni novio y mucho menos hijos.

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