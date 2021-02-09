Gabriel Soto dio un anillo de compromiso discreto, sencillo y elegante a su amor Irina Baeva.

Gabriel Soto habló del anillo de compromiso que le dio a su prometida Irina Baeva, al cual califica como discreto, sencillo y elegante. De hecho, para el actor la joya es insignificante y en cambio, es más importante estar comprometido con su novia, más allá de las criticas y opiniones de terceros.

El actor dijo a Hola! USA que el tamaño de la sortija no tiene absolutamente nada que ver con el amor, pues lo calificó como pura superficialidad y materialismo.

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Por ahora, tanto Gabriel como Irina están enfocados de lleno a sus proyectos profesionales, dándose el tiempo necesario para que su boda pueda ocurrir en cualquier momento en que puedan coincidir.

Todavía no tenemos nada planeado, no tenemos fecha. Tenemos que dejar que las cosas caminen de acuerdo a la pandemia que nos tiene a todos detenidos

La idea es que la familia de Irina viaje de Rusia… bueno, la gente más cercana, porque evidentemente no todos pueden viajar. Hasta que no se abran los vuelos internacionales y adaptarnos a los proyectos que tengamos de trabajo para poder hacer una cosa bonita…

Gabriel Soto aún no sabe si procreará más hijos

Respecto a la posibilidad de tener otro hijo, Soto dijo por no es parte de sus planes por ahora, pues considera que eso es parte del proceso, de irse adaptando como pareja y de entender las necesidades del uno y del otro.

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Pese a que Gabriel ha atravesado por momentos complicados a lo largo de su vida, se mantiene firme y con la clara idea de no darse por vencido, asumiendo cada situación como una oportunidad para continuar.

Todo es bueno mientras tu alma esté bien, ¿y qué es mi alma? La gente que está a mi alrededor, lo que está cerca de mí, lo que es mis adentros, mi casa, mi hogar, mi pareja, mis hijas, mi trabajo

Mientras todo esté bien y mientras haya salud, todo lo demás se puede sortear. Tengo mi proyecto de Fundación de Box, pues, la vida te va a tirar golpes inesperados y de repente te va a sacar…

Gabriel Soto tiene la dicha de ser el papá de dos hermosas niñas que procreó con Geraldine Bazán: Elisa Marie y Alexa, quienes han sido su mayor inspiración y motor para salir adelante.