Girl Power: Belinda y Danna Paola enamoran al posar por primera vez juntas; así desmienten su supuesta rivalidad.

Belinda y Danna Paola posaron juntas para demostrar que no existe alguna rivalidad entre ellas. Las cantantes mexicanas compartieron una foto en sus respectivas cuentas de Instagram.

El esperado encuentro ocurrió en la noche de ayer durante los Spotify Awards 2020 para poner final a todos los rumores que rodean su relación, pues varios apuntaron a que existe alguna rivalidad.

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La intérprete de Sodio compartió en su historia de Instagram la imagen con un increíble mensaje de empoderamiento femenino.

Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir

Este fue el contundente mensaje para poner fin a los malos comentarios entre su relación con Belinda.

Por su parte, la protagonista del musical Hoy No Me Puedo Levantar publicó la foto en su perfil con otro mensaje de empoderamiento.

¡Girl Power!

Ante esa publicación, Danna Paola contestó con un adjetivo para definir su admiración y compañerismo con Belinda:

Bellaaaaaaaaaaaa

¿HABRÁ DUETO?

Recordemos que hace unos meses Danna Paola imitó a Belinda durante una participación en el canal de YouTube del youtuber Escorpión Dorado.

Desde ahí, se generó el rumor sobre la rivalidad entre la ex crítica de La Academia y la intérprete de Luz Sin Gravedad.

Luego de esto, Belinda compartió una imagen en la que se puede ver la petición de un internauta que decía lo siguiente:

Oye Beli, ya Danna Paola admitió que le gustaría trabajar contigo. Por fis hagan algo bellezas

La coach de La Voz no dudó en responder a la petición:

Cuando gustes, guapa



Belinda etiquetó a Danna Paola en Instagram y la interacción causó sensación en redes sociales.

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