Héroes se aprovechan de la división de los Titanes y se imponen para ganar la Fortaleza de Exatlón.

El alto rendimiento se hace presente nuevamente en Exatlón: Titanes vs Héroes a través de la entrega de cada uno de los atletas que hacen lo imposible por sumar puntos para sus equipos.

Aunque en la escuadra roja se hizo presente la discordia y la división, en el campo de batalla los Titanes no escatimaron en esfuerzo para sacar adelante al equipo.

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Luego de un enfrentamiento entre Heliud Pulido y Pato Araujo, que dejó al descubierto los roces que hay entre los rojos tras la eliminación de Pamela Verdirame, comenzaron las competencias entre los atletas de ambos equipos.

La primera contienda fue por la medalla convencional en la rama femenil.

La ganadora fue la atleta de los Titanes, Mati Álvarez, quien logró un tiempo destacado y se llevó la medalla que le da la oportunidad de alargar su estadía en Exatlón.



Batalla por la Fortaleza

En un escenario inédito que puso a prueba el nivel de cada uno de los atletas de ambos equipos, se disputo la villa del Exatlón y las comodidades que conlleva.

Mientras que los Titanes defendían su permanencia en la Fortaleza, los Héroes se esforzaron al máximo para arrebatarla a la escuadra que la ha tenido por varios días.

Los hermanos Cázares fueron los encargados de dar el arranque de la contienda, siendo el menor de ellos quien se ganó el punto para su equipo azul.

Con el marcador inclinado hacia los Héroes, siguieron las siguientes contiendas hasta llegar a un puntaje 5 a 0 que marcaba un total dominio por parte de los azules.

Sin embargo, en la sexta contienda que se diputó entre Samara y Jazmín, la atleta roja anotó el primer punto para su escuadra.

Luego de perder, la integrante de los Héroes se sintió mal por la lesión que sufrió durante el circuito y al final tuvo que ser llevada a un hospital en ambulancia.

Aunque los Titanes trataron de levantar, la defensa de los Héroes fue contundente y ganaron la Batalla por la Fortaleza de Exatlón con un marcador definitivo de 10 a 1.

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