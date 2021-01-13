Héroes ponen la fortuna de su lado y se adueñan de los premios del Duelo de los Enigmas de Exatlón.

Con altas y bajas en el ánimo de los atletas del equipo rojo, se llevó a cabo el segundo día de competencias de la semana 20 de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Aunque la escuadra de los Titanes trató de unirse una vez más para recuperar su nivel de competencia tras la división que vivieron por sus polémicas recientes, los Héroes fueron más fuertes y dieron una férrea batalla.

La primera prueba que se realizó fue la batalla Contrarreloj en la rama varonil por la medalla individual de Exatlón.

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Los atletas rojos y azules midieron sus habilidades en el circuito de tierra con tal de ganarse la medalla que les garantiza poder alargar su estadía en Exatlón.

Javi Márquez, de los Héroes, resultó ser el ganador en esta ocasión, provocando la alegría de su grupo y el desconcierto en los Titanes.



Duelo de los Enigmas

En la parte más emocionante de la jornada, los atletas tuvieron que poner su mayor esfuerzo en el circuito de tres niveles para pelear por los premios del Duelo de los Enigmas.

Con gran emoción, lo atletas supieron de cada uno de los premios que podrían obtener en caso de ser los ganadores: unos audífonos inalámbricos, un reloj inteligente o un teléfono inteligente.

A pesar de que al inicio del programa los Titanes limaron asperezas y se prometieron unirse de nuevo para elevar su nivel como equipo y ganar las batallas, luego de que perdieron al Fortaleza, no pudieron imponerse esta vez.

De este modo, fueron los Héroes quienes volvieron a extender su racha ganadora y se adueñaron de los premios del Duelo de los Enigmas que conquistaron con un marcador muy reñido.

En esta ocasión, cada uno de los integrantes del equipo azul tuvieron la oportunidad de elegir la estrella para retar la suerte y ver qué premio les tocó tras su triunfo en Exatlón.

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