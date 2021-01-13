Mati Álvarez asegura que no cree mucho en la reconciliación con sus compañeros de Titanes en Exatlón.

Luego de que los integrantes de Titanes limaran sus asperezas y comenzar desde cero por el bien del equipo, Mati Álvarez puso en duda la autenticidad de las palabras de sus compañeros y aseguró que no cree mucho en la reconciliación que se dio entre la escuadra roja.

Quien dio la pauta para que los Titanes hablaran sobre las recientes polémicas que han enfrentado y que los han dividido fue Heliud Pulido, luego de que se enfrentara con sus compañeros por la reciente eliminación de Pame Verdirame.

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Al respecto, Pulido se sinceró con sus compañeros y afirmó que, aunque se ha sentido traicionado, está dispuesto acabar con las rencillas y volver a trabajar por la unión del equipo que ha tenido una notable baja en su desempeño.

Las palabras de Heliud Pulido hicieron eco en otros atletas rojos que, como él, se comprometieron a dar lo mejor de sí y olvidar los problemas para fortalecer al equipo.

Por su parte, Misael Rodríguez El Chino consideró que el problema entre los Titanes “es interno, por lo que debemos de limar asperezas y de unirnos”, por lo que la reconciliación que han pactado puede ser muy benéfica para toda la escuadra.

Aunque al final todos estuvieron de acuerdo en empezar desde cero, la heptatleta mexicana Mati Álvarez señaló posteriormente que no quedo muy conforme con el acuerdo entre los Titanes.

“El equipo habló, no estoy totalmente convencida, la verdad, para ser sincera las cosas se demuestran con hechos, con actos y no con tantas palabras”, señaló Mati Álvarez, quien anteriormente hizo evidente su distanciamiento con Heliud Pulido acusándolo de haber tenido malos tratos hacia ella.

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