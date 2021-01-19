Héroes superan eliminación de Ernesto Cázares y ganan la batalla por la Fortaleza en Exatlón.

La semana 21 en las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con los atletas demostrando su mejor versión.

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La emisión arrancó con las palabras de Aristeo Cázares, quien no tuvo la oportunidad de seguir compitiendo junto con su hermano, Ernesto Cázares, quien fue el eliminado de la semana 20.

Mientras que, en la busca por un boleto a Tokio, las cosas se pusieron sumamente complicadas para las mujeres con duelos de eliminación directa, en donde Zudikey no logró asegurar su boleto, por lo que tendremos que esperar hasta la próxima semana para conocer quién viajará a los Juegos Olímpicos.

En la justa de los hombres por el viaje a Tokio, la historia fue completamente diferente, ya que Pato Araujo demostró sus capacidades y haciendo el mejor tiempo logró llegar directamente a la final, donde Aristeo Cázares y Heluid Pulido intentaron empatar el marcador, pero no lo lograron.

Por ello, Pato Araujo se convirtió en el ganador del viaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

La Batalla por la Fortaleza

En la batalla por la Fortaleza, que es la más importante en las playas de Exatlón, todo era felicidad para el conjunto de los Titanes hasta que llegó el turno de Mati Álvarez, quien se enfrentó a Casandra; sin embargo, la poblana no pudo terminar el circuito por una lesión en su rodilla.

Pero después de una cuidadosa revisión por parte de los doctores, Mati Álvarez regresó para demostrar que nada la detiene y logró entregar un punto a su equipo.

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En una de las batallas más apretadas de las últimas semanas, el conjunto de los Héroes logró superar la eliminación de Ernesto Cázares y se quedaron con la Fortaleza.

