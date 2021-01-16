Irina Baeva desmiente rumores de un supuesto embarazo con reciente VIDEO desde el gimnasio.

Hace unos días, Irina Baeva desató tremenda polémica entre los usuarios de las redes sociales, pues lanzó misteriosas declaraciones que dejaron pensando a sus admiradores.

Y es que, la modelo rusa compartió que se encontraba muy emocionada por las recientes sorpresas que llegaron a su vida en pleno 2021.

Esta mañana, aquí en nuestra casa, está pasando algo que yo hace mucho quería que pasara ¿De qué creen que se trata? Estoy muy emocionada

Los internautas comenzaron a especular que Irina Baeva estaba embarazada de Gabriel Solo y que probablemente la pareja confirmaría la noticia para todos sus fans: “¿Hablas de un bebé?” y “¿Un hijo?”, escribieron los usuarios de las redes sociales.

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Irini Baeva dio una feliz noticia a sus fans pic.twitter.com/RSYZzymYGV — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) January 15, 2021

Sin embargo, la artista negó la llegada de un bebé en reciente video que publicó en sus historias de Instagram. La influencer, de 28 años, aclaró los dimes y diretes con una contundente frase: “No, no estoy embarazada”, escribió la también actriz.

Irina se enfundó en unos ajustados leggings y top rosa que dejó ver su vientre plano, confirmando que no quiere ser mamá en los próximos meses.

Entonces, ¿cuál era la sorpresa que escondía la famosa estrella de las redes sociales? La europea compartió que remodeló su alacena con sus productos alimenticios favoritos.

Fue a través de otro clip, donde la celebridad compartió su alacena repleta de latas, gomitas, suplementos alimenticios, semillas y otros productos para cuidar su alimentación.

Recordemos que, Irina Baeva es una de las mujeres más fitness en la industria del espectáculo, pues constantemente comparte su rutina de ejercicio con todos sus fans.

Tal parece que Gabriel Soto y la modelo rusa no tienen planes de convertirse en padres muy pronto, pues se encuentran enfocados en sus proyectos profesionales. La actuación, los viajes, los idiomas y el ejercicio son algunos pasatiempos que los enamorados tienen en común.

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