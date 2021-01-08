Madre de Geraldine Bazán asegura que ella no fue quien reveló el VIDEO personal de Gabriel Soto.

Hace unos días salió a la luz un video muy íntimo del actor Gabriel Soto, mismo que se viralizó y generó gran polémica en el medio del espectáculo.

Después, comenzaron las especulaciones de quién o quiénes podrían ser los autores de difundir dicho material.

Te puede interesar: Tabata Jalil muestra su lado más sensual desde la alberca con diminuto bikini; luce como una sirena. (FOTO)

Un periodista reveló que supuestamente la madre de Geraldine Bazán sería citada a declarar por las autoridades por ser la presunta responsable de la fitración de la grabación; sin embargo, Rosalba Ortiz negó la información y aseguró que se trata de una mentira sin ningún tipo de fundamento.

Además, mencionó que, con la finalidad de aclarar su versión, aseguró que la persona que realizó una columna señalándole como culpable es completamente falsa, ya que no tiene ningún tipo de referencias para que ella sea involucrada en la filtración del video de Gabriel Soto.

Esa persona ha sido demandado por daño moral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha tenido que reparar el daño por 500 mil pesos. Costó cuatro años y usa mentiras para hacer sus notas. Lo que pasa es que la gente no tiene tiempo, no tiene dinero o la paciencia para demandar. Yo te comento que eso es mentira, a mí no me han citado ni me citará nadie porque no tengo nada que ver. Es falso

También, la madre de la actriz aseguró que ella mantiene una buena relación con Gabriel Soto, ambos se respetan mucho y nunca han tenido la intención de causarle daño, pues lo sigue considerando parte de la familia al ser el padre de sus dos nietas.

Lo niego, es mentira, yo ni siquiera sabía que existía ese video hasta que la semana pasada empezaron a decir que era como el de este otro actor y se me hizo grotesco, una conducta inapropiada, me da vergüenza, la verdad, como le da a mi familia. Y es tan malo, a lo mejor entre los jóvenes, eso no sé, algunas gentes lo aprobarán, pero sinceramente eso no lo deben de hacer por este peligro que hay

También te puede interesar: Así fue la broma pesada de Eugenio Derbez a Alessandra Rosaldo que se volvió viral en internet. (VIDEO)