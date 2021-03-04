Conoce las armas de nuestros finalistas Itzel, Adriana y Erubiel, quienes buscan ganar MasterChef México.

A un día de la Gran Final de MasterChef México, hay tres contendientes muy talentosos que se enfrentarán por el trofeo de campeón y el premio, que será de un millón de pesos.

Te puede interesar: Revive los divertidos, épicos e icónicos momentos de MasterChef México rumbo a la gran final de este viernes.

En esta gran disputa, que tendrá lugar en la cocina más famosa de México, tratarán de convencer a los tres chefs Adrián Herrera, Betty Vázquez y José Ramón Castillo con sus increíbles platillos.

Hay que recordar que Adriana y Erubiel obtuvieron su lugar en la final al ganar en las participaciones con otros concursantes, mientras que Itzel tuvo que estar en el duelo para salvarse y tras superar a Meche y Rolando aseguró estar entre los tres mejores de la competencia.

Mañana será el gran día, ahí podremos ver quién se queda con el título de campeón de esta temporada de MasterChef México.

Por eso te presentamos a los tres grandes cocineros que mañana se darán cita para demostrar quién será el vencedor después de una larga y muy reñida competencia.

Adriana

Es una mujer que ha hecho todo lo posible por ganar el trofeo. Además, es considerada una de las favoritas, porque pocas veces se ha visto cerca de salir de la competencia, a diferencia de Erubiel e Itzel.

Actualmente tiene 26 años y es originaria de Sinaloa, por el momento se dedica a ser cajera de una tienda de conveniencia, pero espera que eso cambie pronto, porque su gran pasión es la cocina.

En casa ha aprendido a cocinar gracias a los tutoriales que ve en internet. Llegó al reality show para demostrar su talento y aún tiene el sueño de ser la ganadora. Su ingrediente secreto es saber combinar lo dulce con lo salado en sus platillos, algo que ha demostrado en varias ocasiones a lo largo de esta temporada.

Itzel

Es una mujer que tiene 30 años y es originaria de la Ciudad de México. Es administradora de instituciones, pero quiere dedicarse por completo a la industria gastronómica. Su inspiración para conocer este maravilloso mundo son su mamá y su abuelita, quienes le enseñaron a cocinar desde pequeña, ya que gracias a ellas aprendió a hacer los platillos que mejor le salen.

Su sueño siempre había sido participar en MasterChef y ahora está muy cerca de ser la campeona, como parte de su ingrediente secreto es el amor.

Erubiel

Es un hombre que tiene 34 años. Nació en el estado de Veracruz y actualmente es perito de tránsito, aunque sueña con poder vivir algún día de la comida y la cocina, que es su mayor pasión. Desde pequeño le encanta cocinar, gracias a que su abuelita, quien le enseñó a preparar diferentes platillos cuando era niño.

También te puede interesar: MasterChef México: Todo lo que tienes que saber de Erubiel Sosa, uno de los finalistas de la cocina más famosa del país.

Le emociona saber lo que le espera cuando termine el reality. Su ingrediente secreto es la sazón y quiere ser el nuevo campeón de MasterChef México.

