Revive los divertidos, épicos e icónicos momentos de MasterChef México rumbo a la gran final de este viernes.

Todo está listo para sintonizar la esperada final de MasterChef México este viernes en punto de las 7:30pm por Azteca UNO. Adriana, Erubiel e Itzel tienen exquisitos platillos bajo la manga para conquistar el paladar de nuestros queridos jueces del programa culinario.

En todo este tiempo, los cocineros nos regalaron épicos momentos que sacaron carcajadas entre millones de televidentes mexicanos.

Los chefs Betty, Herrera y Joserra también nos cautivaron con sus conocimientos en la cocina. Y como olvidar a Diego y a Alana, quienes nos regalaron momentos creativos y alegres desde TikTok.

Vale la pena recordar, los mejores momentos en la cocina más famosa de México y revivir aquellos viernes que generaron millones de sonrisas entre los fanáticos.

Los cocineros se enfrentan a divertido duelo desde el ring

Como olvidar, cuando los concursantes pelearon por los guantes de oro de esta temporada. El chef Juan Emilio, enseñó a nuestros participantes a preparar pollo ahumado. Al final de la contienda, los chefs probaron los platillos con los ojos vendados. Un momento que se metió en el corazón de todo México.

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José Luis y David regresaron para motivar a sus compañeros de MasterChef

Esta temporada, José Luis y David se convirtieron en los participantes favoritos del reality show. Y es que, estos talentosos caballeros llenaron de humor y felicidad la cocina más famosa de México.

Tras ser eliminados, los concursantes regresaron para cocinar un guiso con queso raclette. Y junto a sus compañeros, vivieron un momento maravilloso que generó todo tipo de comentarios entre los fanáticos.

José Luis cocinó con Meche y David con Erubiel, demostrando que fueron grandes elementos para esta edición de MasterChef México.

Erubiel es víctima de memes tras su falta de limpieza en la cocina

En esta temporada de reality show, los memes no se hicieron esperar, pues los concursantes tuvieron algunas acciones que fueron objeto de chistes en las redes sociales.

Erubiel se convirtió en uno de los personajes estrella de esta temporada, pues fue duramente criticado por llegar con el mandil sucio a presentar su plato a la chef Betty.

Alana y Diego se divierten grabando épicos videos de TikTok

El carisma de los más jóvenes, no falto en esta temporada, pues Alana y Diego inundaron de diversión la cocina más famosa de la televisión.

Los ganadores de la edición MasterChef Junior crearon graciosos videos de TikTok junto a nuestra querida Anette Michelle, talentosos jueces y los cocineros.

Ricardo O'Farrill pisa la cocina más famosa de México

El exitoso comediante y voz del podcast ‘MasterFans’, se dio cita en la cocina más cardíaca de la televisión para ayudar a David a ganar un duelo.

El artista se puso un mandil blanco para apoyar y sacar sus dotes culinarios; sin embargo, siempre mantuvo una enorme sonrisa e imprimió mucho humor a este capítulo.

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