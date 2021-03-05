Los mejores memes que dejó la temporada de MasterChef México que está por llegar a su final.

Todo está listo para que la cocina más famosa del país se vista de manteles largos rumbo a la gran final de MasterChef México. Erubiel, Adriana e Itzel se preparan para regalar una maravillosa final, donde solo uno tiene el privilegio de levantar la copa dorada.

Debemos recordar que, durante esta exigente edición del programa culinario, nuestros queridos cocineros se enfrentaron a todo tipo de retos para consagrarse como los mejores ante los ojos de todo México.

Desde la pelea en el ring por los guantes de oro, pasando por inolvidables batallas para subir al balcón y hasta llegar a retos de campo que fueron sintonizados por millones de televidentes en casa.

Lo cierto es que, 20 talentosos cocineros nos regalaron épicos momentos desde la cocina más famosa de la televisión.

Como olvidar, cuando José Luis y David regresaron a MasterChef México para apoyar a sus compañeros o cuando Rolando ocultó su enojo tras perder importantes retos frente a sus rivales.

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Millones de mexicanos, no se perdieron ni un solo episodio de MasterChef, pues los viernes se convirtieron en toda una tradición para ver a 20 poderosos cocineros batirse en exigentes duelos.

Las explicaciones de nuestra querida Anette Michel también generaron carcajadas entre millones de fanáticos.

*Annette explica quien va a cocinar contra quien en cada round*

Los participantes y todo México: #MasterchefMX #MasterChefEnElRing pic.twitter.com/ClanOAU6I5 — K.A (@kareniangel) February 13, 2021

La polémica personalidad de Adriana Salcedo dividió la opinión de los usuarios de las redes sociales en repetidas ocasiones.

Yo en mi casa todo enojado porque Adriana le ganó a Erubiel.#MasterChefMx#MasterChefEnElRing pic.twitter.com/pLc3TVl8TV — Diego Canales (@dacanales96) February 13, 2021

Rolando nos cautivó con su sonrisa de oreja a oreja; sin embargo, nunca pudo ocultar su decepción por ser vendido ante sus rivales.

La ternura de José Luis también inundó la cocina más famosa de televisión. Y es que, el famoso participante mostró su lado más vulnerable en la etapa media de MasterChef México.

José Luis después de cocinar tanto y perder. uwu#MasterChefMx pic.twitter.com/tJgAmNfpI4 — Saul_Jmnz (@jmnz_saul) February 13, 2021

David se convirtió en el personaje estrella de esta temporada, pues sus divertidos chistes dieron vuelta por todas las redes sociales. Además, millones de personas se alegraron con sus triunfos en el demandante reality show de cocina.

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