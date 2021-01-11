Revelan la supuesta fecha en la que habría sido grabado el video íntimo del actor Gabriel Soto.

El actor mexicano Gabriel Soto sigue en medio de la polémica, sobre todo después de que se filtrara un video íntimo en el que aparece desnudo y auto complaciéndose.

Fue a finales del pasado mes de diciembre, cuando salió a luz la grabación en la que se puede ver al protagonista de telenovelas en una situación muy comprometedora, desatándose de inmediato el escándalo y los rumores sobre el origen del material y para quién iba dirigido.

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Luego de que el video fue publicado sin la autorización de Gabriel Soto, él mismo confirmó la veracidad y aseguró que fue grabado hace varios años atrás.

En ese mismo sentido, afirmó que lo ocurrido lo hizo sentirse muy vulnerable y pidió a los medios de comunicación que fueran empáticos con lo ocurrido y trataran el tema con cautela, sobre todo para cuidar el bienestar de sus hijas.

“Lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en la que se violó mi intimidad. (Quiero) dejar en claro que esto pasó hace muchos años”, afirmó Gabriel Soto poco después de que se diera a conocer la grabación.

Pese a la aclaración del artista, los rumores continuaron en torno si se puede considerar como una muestra de una infidelidad hacia Irina Baeva.

Ahora, ya se pudo resolver esta situación, luego de que el periodista Armando Gallegos afirmara que tenía conocimiento del video de Gabriel Soto desde el año 2014 cuando se lo ofrecieron para que lo publicara en una revista donde trabajaba en aquel entonces.

En ese mismo sentido, el periodista reveló en una entrevista con un programa de Estados Unidos que en su momento trató de alertar al actor y a su entonces esposa, Geraldine Bazán, de la existencia de las imágenes.

Con esto, se resolvió el punto sobre si Gabriel Soto habría engañado o no su actual novia, la actriz rusa Irina Baeva.

En tanto, se sabe que el actor sigue recibiendo el respaldo de asociaciones que condenan la filtración de su video íntimo, con base en la Ley Olimpia que condena este tipo de acciones que violan la intimidad de las personas.

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