Exatlón: Mati Álvarez vence a Heliud Pulido en el Juego por la Fama y se perfila como favorita.

En el Juego por la Fama de esta semana, Mati Álvarez venció a Heliud Pulido perfilándose como favorita. 'Terminator' será la imagen del Exatlón por 24 horas y podrá conectar con el público que la ha seguido a lo largo de esta competencia en las paradisiacas playas de República Dominicana.

Ya la atleta de alto rendimiento tenía bien merecido su lugar en el circuito, pero antes los hombres vivieron diversas batallas que finalmente ganó Heliud Pulido para que se enfrentara con Mati Álvarez.

Primero, Aristeo y Javi fueron eliminados del Juego por la Fama, así que quedaron cuatro competidores, luego Christian dejó fuera a Pato y de nueva cuenta Anguiano ganó para quitarle lo invicto a Heliud.

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Mati Álvarez se mostró feliz de que la final del Juego de la Fama fuera "roja"

Mati Álvarez se sintió muy orgullosa de que la final del Juego por la Fama fuera entre miembros del equipo rojo, Titanes, ya que las ocasiones anteriores habían ganado Casandra y Javi.

Cabe mencionar que Pascal no pudo competir en la codiciada prueba por órdenes del médico, pues una vieja lesion le dió molestias que podrían causar daños en su salud si se forzaba.

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