Exatlón: Héroes se apoderan del marcador y ganan boletos de avión en el reciente Duelo de los Enigmas.

Los admiradores de Exatlón: Titanes vs Héroes sintonizaron sorprendentes duelos en las tierras de República Dominicana. Y es que, los atletas del reality show se batieron en cardíacas batallas que pasaron a la historia de la edición más exigente de la televisión.

Prueba Contrarreloj Varonil

La noche dio inicio con la prueba contrarreloj varonil, donde ocho atletas salieron a disputarse la gloria en las tierras más famosas de la pantalla chica.

La contienda se puso muy cardíaca, pues Dan Noyola y Pascal Nadaud se enfrentaron en una maravillosa final por la medalla.

Tras una intensa competencia, ‘Relámpago’ se colgó su tercera presea, pues logró un sorprendente tiempo de 1:01:71.

El ciclista profesional dedicó el premio a su gran amigo Adrián Medrano, quien también fue parte de la aventura más demandante de la pantalla chica.

“Estoy muy feliz de poder sentirme así cada día. Le quiero dedicar esta medalla a una persona que es muy especial para mí… Adrián Medrano que es mi mejor amigo”, concluyó el potosino, quien inició con buena racha la semana número 25 de Exatlón.

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Duelo de los Enigmas

Los concursantes de Exatlón: Titanes vs Héroes recibieron buenas noticias por parte de la máxima autoridad Antonio Rosique.

Y es que, el comentarista deportivo, puso en juego boletos de avión para Cancún, Perú y Ámsterdam, premios que llenaron de emoción a las almas viajeras como Evelyn Guijarro y Mati Álvarez.

La competencia se pintó de azul, pues los Héroes se apoderaron del marcador con 7 puntos contra 2 de sus rivales Titanes.

La batalla continúo con toda la energía de los azules, quienes regalaron un impecable espectáculo a todo México.

Finalmente, Casandra Ascencio anotó el punto de la victoria, dejando el marcador 10-2 a favor de la causa azul.

Los Héroes se enfrentaron con la fortuna y tras elegir la estrella número tres, se llevaron boletos para viajar a Perú.

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