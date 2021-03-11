Regina Blandón confesó que sufrió abuso sexual a los seis años de edad: “Tenemos que alzar la voz”.

La actriz Regina Blandón se sinceró en una entrevista televisiva y confesó sorpresivamente que sufrió de abuso sexual cuando tenía tan solo seis años de edad; por ello, la famosa participa en el lanzamiento de playeras ecológicas para apoyar a diversas organizaciones que luchan contra la violencia de género en México.

Bueno, como a los seis años viví un caso de abuso sexual que no pasó a más, porque justo el sistema de justicia tampoco permitió hacerlo. Mis papás tampoco quisieron que ella se pare en un juzgado o en donde sea a declarar algo

O sea, como revivir y demás porque era yo muy pequeña, pero sí, y eso habla de… Hay veces que uno defiende cosas en las que de verdad cree, porque de verdad yo creo que todos tenemos que alzar la voz

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Regina Blandón apoya a asociaciones dedicadas a apoyar a mujeres en situación vulnerable

La famosa dijo tristemente que el abuso sucedió en su casa, a cargo de alguien que trabajaba en la casa donde vacacionaba y que le llevó mucho tiempo asimilar y recuperarse.

Abuso o acoso creo que… sí fue un acoso sexual en la extensión de la palabra, pero prefiero como no ahondar en el tema porque es como ponerle etiquetas a lo que es importante en el abuso, acoso o lo que sea. Sí fue algo que me costó mucho tiempo como asimilar

Regina Blandón sugirió que hay que las mujeres hablen o denuncien cuando se vean involucradas en una situación así, pues es un golpe muy duro para la mayoría de ellos.

La actriz destacó que todas las ganancias por la venta de las playeras ecológicas, serán destinadas a las organizaciones que trabajan para erradicar la violencia de género.

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