Mati Álvarez dio el punto del gane en esta emisión de Exatlón y la Fortaleza es para Titanes de nueva cuenta. El equipo rojo tendrá el privilegio de pasar días descansando, no estar en la choza y así llegar mejor preparados a la Batalla por la Supervivencia del proximo domingo.

El competidor más valioso de la noche con tres carreras en condiciones perfectas, fue Capitan Araujo, quien ya superó el trago amargo de no haberse llevado el auto en Exatlón City.

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Pueden haber días buenos, pueden haber días malos, depende del tiro al llegar a esa zona final, si te sientes cómoda, puedes lograr lo que pude hacer hoy, tanto lo deseas que no pierdes el foco de la sensación de esa pelota. Le quiero dedicar esta victoria a Zudi y a todo el equipo no le pude dar puntos para llevarnos ese coche

Titanes llegarán descansados a la Batalla por la Supervivencia del próximo domingo

La competencia entre Héroes y Titanes estuvo muy cerrada en Exatlón, ya que se encuentran en la etapa final de la competencia y ambos integrantes de los dos equipos quieren llevarse la victoria.

En este jueves de la semana 26, para ganar la Batalla por la Fortaleza, los competidores de las paradisiacas playas de República Dominicana, tuvieron que recorrer un circuito con aros, estructuras tubulares, rampa, jalar la cuerda, embonar tabiques y tiros.

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