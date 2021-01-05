Titanes muestran que están en su mejor momento como equipo y seguirán durmiendo en la Fortaleza de Exatlón.

Exatlón: Titanes vs Héroes vuelve a llenar la pantalla de las emociones desbordadas de los atletas que se mantienen en la línea de fuego en cada una de las competencias donde tienen que defender su estancia y la de su equipo en el programa deportivo.

Tras una dolorosa eliminación de Valery Carranza de los azules, el programa de este lunes 4 de enero inició con los sentimientos de los atletas a flor de piel sobre todo entre los Héroes, quienes no dudaron en hablar de manera frontal de la actitud de Cecy Wushu en el duelo de eliminación.

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Tras la confrontación entre los atletas azules, se vivió un intenso duelo por la medalla individual en la rama femenil.

Quien resultó ganadora del circuito contrarreloj y, con ello, de la medalla que puede alargar su estancia en Exatlón, fue Zudikey Rodríguez.

De este modo, la atleta de los Titanes se llevó la primera medalla del año.



Batalla por la Fortaleza

Tras las agotadoras jornadas que han vivido los atletas, tuvieron que enfrentarse en una de las batallas más importantes para ellos, ya que se pone en juego la Fortaleza con todo lo que ello implica, como la comodidad y el descanso que obtienen los atletas en la villa de Exatlón.

Antes de que terminara el año, los Titanes se apoderaron de la Fortaleza de Exatlón, por lo que ahora los Héroes llegaron al campo de batalla decididos a arrebatársela.

Casandra fue la única atleta que no pudo ser parte del duelo por recomendación médica.

El duelo comenzó con la participación de Heliud Pulido y Javier Márquez.

Samara Alcalá y Pamela Verdirame dieron una de las contiendas más cerradas, quedando el punto del lado de la atelta roja.

Una vez más Pame protagonizó un duelo cardíaco, en esta ocasión con Cecy Wushu, quien fue la ganadora del punto, poniendo el marcador 6 a 4 puntos, con ventaja para los Titanes.

Al término de la contienda, los Titanes impusieron su técnica y lograron largar su estancia en la Fortaleza de Exatlón.

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