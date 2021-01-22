Así los Titanes disfrutaron del mejor premio de la historia de la Batalla Colosal de Exatlón.

Los Titanes se impusieron en la batalla colosal el día de ayer ante el equipo azul y ganaron el mejor premio en la historia del programa, mismo que consistió en una viaje en autos deportivos y una aventura de buceo.

El equipo rojo disfrutó al máximo conducir los increíbles automóviles con una gran dosis de adrenalina y qué decir al bucear y entrar en contacto con la naturaleza en las profundidades del mar.

Los Titanes disfrutaron de su bien merecido premio al trasladarse en dos vehículos deportivos que condujeron solo un par de afortunados participantes.

Sin embargo, el resto de los concursantes disfrutaron de los convertibles amarillo y blanco sintiendo el aire en la carretera, ya que iban a alta velocidad, así que alzaron también las manos para gozar al máximo.

Una vez que llegaron al destino donde llevarían a cabo su aventura de buceo, los chicos dijeron que se mostraron nerviosos por las chicas porque pensaban que se caerían de los autos.

Disfrutan del buceo

Cabe mencionar que Aristeo dijo que era una de las cosas en su lista por hacer, así que cumplió uno de sus sueños en la vida.

Desafortunadamente, Carmelita estuvo en el trayecto, pero se sintio mal y prefirió regresar al campamento a descansar y reponerse para dar todo en la competencia.

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Un instructor dio las reglas a seguir para la práctica de buceo una vez que los Titanes se equiparon con chalecos, tanques de oxigeno y demás elementos.

A bordo de las lanchas y al llegar al punto, saltaron uno a uno, donde vieron peces marinos y cosas que normalmente no se pueden ver mas que buceando. Dijeron haber visto 35 tipos de peces y una araña rarísima.

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