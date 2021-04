TAG DE LA ELIMINADA: Casandra Ascencio. La atleta azul más luminosa de la temporada se despidió de Titanes vs. Héroes.

FOTOS | Te contamos cuántas carreras ganó, cuántas perdió y cuál fue su efectividad.

¡Es una lástima que nuestra querida Cas no haya pasado a la final! Es una gran atleta, sin duda una líder del equipo azul de Héroes, ¡por muchísimas semanas fue la competidora número uno de su equipo incluyendo hombres y mujeres! Nadie le podía quitar el trono. Durante la primera emisión en la que participó, quedó en segundo lugar, Mati la venció; ¡y ahora venía por revancha! Demostró de lo que está hecha, ¡hasta que se lesionó!

Y esa lesión la dejó fuera de la competencia, ya que desde que sucedió, Cas no volvió a ser la misma. Aunque se recuperó, ya no regresó a su 100% y se notó de inmediato. Es una de las atletas más queridas, admiradas y respetadas de la competencia, por eso te traemos datos de ella que seguro no sabías en esta aventura. ¡Checa todas las fotos y pon atención a la información!

Nombre: Casandra Ascencio.

Lugar de Nacimiento: Guadalajara Jalisco.

Edad: 30 años.

Deporte: Básquetbol.

Temporada: Tercera Temporada.

Equipo: Azul, ¡de las mejores contendientes en la historia de Exatlón!

Mejores amigos de su temporada: Keno, Marysol, Tanori, David y obvio, Christian “Yomi”.

Lugar en el que quedó en la tecera temporada: Segundo lugar, ¡se batió una final espectacular contra Mati, pero no logró ganar el trofeo!

Lesiones: Ninguna. ¡Se fue limpia!

Llegada a Exatlón Titanes vs. Héroes: Capítulo 24, semana 5.

Equipo: Azul de Héroes.

Mejores amigos actual temporada: Keno, David, Pascal, Doris, ¡y obvio Christian x2!

Medallas ganadas: 3, 2 individuales y 1 transferible.

Mejor premio ganado: ¡Un carro! Bueno, bueno... Es de Christian “Yomi”, pero como si fuera de ella, ¡también lo va a disfrutar!

Carreras recorridas: 424

Carreras perdidas: 195

Carreras ganadas: 229

Efectividad: 54.5%

Eliminó a: Jazmín. ¡Fue la única eliminación que vivió! Pues siempre estuvo en el top de la competencia. ¡Por muchas semanas fue la mejor de su equipo incluyendo hombres y mujeres!

La eliminó: Evelyn Guijarro

Apodos: “MVP” o “Lady MVP” ¡porque el hombre “MVP” es Javi!

Lesiones: Se rompió el dedo chiquito del pie unas semanas antes de la final, ¡afortunadamente logró tener una buena recuperación! Aunque ya no estuvo al 100%.

Festejo: Hace como que encesta una canasta, ¡obvio, por su deporte!

Habilidades: Sin duda el tiro. ¡No hubo tiro que no se le diera! No era la más rápida en el circuito, pero llegando a la última zona, ¡cuidado! No perdonaba.

Debilidades: El dedo fracturado. Aunque se recuperó, nunca regresó al 100% que ya tenía previamente.

Cas no logró pasar a la final, pero hizo un gran papel en la temporada más demandante de Exatlón México, ¡eres grande “MVP”!

