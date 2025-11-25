2 plantas que te ayudarán a atraer sí o sí muchos colibríes y mariposas a tu jardín

No hay nada mejor que disfrutar un jardín lleno de color y movimiento. Y aunque ver llegar mariposas y colibríes siempre ilusiona, no cualquier especie logra llamar su atención. Por eso vale la pena optar por plantas que realmente los atraigan, con buen néctar y colores vivos que despierten su curiosidad al instante.

Cuando el espacio es el adecuado, estas pequeñas visitas transforman la casa en un lugar lleno de magia y armonía. Con una selección acertada, regresan con frecuencia y tu hogar se llena de vida, energía y ese encanto natural que solo su presencia puede aportar.

1. Salvia roja (Salvia splendens)

La salvia roja es un imán total para los colibríes gracias a sus flores tubulares llenas de néctar. Según De Raizar, florece durante gran parte del año, se banca perfecto el sol y suma un toque de color que levanta cualquier rincón del jardín sin esfuerzo.

Fuente: Canva Salvia roja, una de las plantas perfectas que harán que las mariposas y colibríes hagan de tu jardín su hogar.

Además, su aroma suave y esos tonos bien vibrantes atraen a muchas especies de mariposas, así que es una apuesta segura si quieres sumar vida, movimiento y visitas aladas que le den más onda a tu espacio.

2. Lantana (Lantana camara)

Birds and Blooms, la lantana es una planta súper resistente y llena de color, y por eso las mariposas la aman: tiene muchísimo néctar y sus racimos cambian de tono con el tiempo, creando ese efecto multicolor que también termina seduciendo a los colibríes.

Fuente: Canva Estas plantas brindan color y belleza a tu jardín. Son ideales para la llegada de mariposas y colibríes.

Aguanta el sol fuerte, casi no pide cuidados y florece gran parte del año, así que tu jardín se convierte en un verdadero punto de encuentro para todo tipo de polinizadores sin que tengas que hacer demasiado.

Además de las plantas, ¿cómo lograr que las mariposas y colibríes se queden en casa?

Tanto las mariposas como los colibríes necesitan sentir que el lugar es seguro. Evita usar insecticidas, procura mantener zonas con sombra ligera y espacios tranquilos donde puedan posarse sin interrupciones. Un ambiente sin ruidos fuertes y con refugios naturales hace que regresen una y otra vez.

El agua también es clave. Para las mariposas, puedes colocar un plato pequeño con agua y piedras para que se posen sin mojarse por completo. Los colibríes agradecen fuentes bajitas o bebederos con agua limpia. Mantener estos puntos frescos e hidratados les da un motivo extra para quedarse cerca.

Fuente: Canva Disfruta de un espectáculo excepcional en el jardín de tu casa gracias a estas plantas.

Mientras más variedad haya en el jardín, más atractivo será para ellos. Combinar flores de distintos colores, alturas y temporadas de floración asegura alimento casi todo el año. Incluir troncos, arbustos y rincones con hojas secas les ofrece protección y lugares donde descansar. Esa mezcla natural crea un entorno cómodo y estable que fácilmente adoptan como parte de su recorrido diario.