La verdad detrás del silencio: Aristeo Cázares explica por qué desapareció de redes tras Exatlón México

La novena temporada de Exatlón México ha dejado hasta ahora un gran número de momentos intensos, dolorosos, divertidos y hasta trágicos, como lo fue la salida de Aristeo Cázares, quien tuvo que abandonar la competencia tras una caída en uno de los circuitos con una fuerte lesión. No obstante, desde su salida, el atleta se ha mantenido alejado del ojo público. No obstante, es ahora cuando decidió romper el silencio y revelar qué es lo que ha estado haciendo en todo este tiempo: “He estado recopilando momentos de entrevistas y mi primer paso por Exatlón”.

¿Qué le pasó a Aristeo en Exatlón México?

Los fans de Exatlón México, saben que Aristeo es uno de los pilares indiscutibles de la firma, por lo que su regreso en la novena temporada fue uno de los momentos más esperados y celebrados. No obstante, los circuitos le tenían algo preparado, pues poco después de su espectacular llegada, Ariesto, sufrió un fuerte tropiezo que le provocó una grave lesión en la rodilla, motivo por el cual tuvo que abandonar la novena temporada.

¿Por qué desapareció Aristeo de las redes sociales?

De acuerdo con lo que se puedo ver desde una historia en su perfil personal, su desaparición no fue casual, sino que se trata de un respiro y de concentrarse en sí mismo, pues asegura que este tiempo lejos de las cámaras lo has ocupado para reencontrarse, viendo videos y entrevistas de sus primeros momentos dentro de Exatlón México.

Para los fans, este momento significa la necesidad de Aristeo de encontrar un espacio para reencontrarse consigo mismo, evaluar su trayectoria y descubrir todo lo que ha vivido desde que forma parte de La Gran Familia de Exatlón.

¿Qué pasará con Aristeo en el futuro?

A pesar de que Ariesto, no ha compartido del todo cómo ha sido su vida y proceso de recuperación tras salir de Exatlón México, sus fans siguen a la expectativa de conocer cuándo será que de nuevo podrían ver al gran ganador de la competencia de nuevo dándolo todo en los circuitos.