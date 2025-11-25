SEP revela cuántos puentes habrá en diciembre del 2025

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública ha confirmado la cantidad de puentes que habrá a lo largo del último mes del año; es decir, diciembre del 2025. Si tienes un hijo que está afiliado a la SEP y quieres conocer más información al respecto, quédate con nosotros.

La SEP presentó el calendario correspondiente al ciclo escolar 2025 - 2026 a mediados de este año, mismo que, entre otras cosas, establece los días de asueto escolar para las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en el país. ¿Estos tendrán descanso en diciembre del 2025?

¿Habrá puentes escolares en diciembre del 2025? Esto dice la SEP

Si bien noviembre se caracterizó por ser un mes con muchos descansos estudiantiles, considerando el megapuente que se vivió del 14 al 17 de noviembre, así como el que se presentará este viernes 28 de noviembre, la realidad es que diciembre no cuenta con la misma suerte para los alumnos.

@notigramdurango 🗓️ ¡Más de tres semanas de descanso! La SEP alarga las vacaciones de invierno 2025. Te damos las fechas oficiales de inicio y fin del receso para que prepares tus celebraciones y viajes. #SEP #VacacionesDeInvierno #CalendarioEscolar #Clases ♬ sonido original - Notigram Durango

Y es que, de acuerdo con el calendario de la SEP, diciembre del 2025 no contará con ningún puente. Se pensaba que las y los estudiantes podrían tener un día de asueto estudiantil el 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe; sin embargo, este no cuenta como puente para el organismo en turno.

En ese sentido, no todas son malas noticias considerando que, durante este mes, se llevarán a cabo las vacaciones de invierno, las cuales comenzarán el lunes 22 de diciembre. Así, los infantes volverán a las aulas hasta mediados del próximo mes, más específicamente el lunes 12 de enero.

¿Cuándo será el próximo puente de la SEP?

Si todo se mantiene como hasta ahora, el siguiente puente establecido por la Secretaría de Educación Pública llegará hasta el viernes 30 de enero del 2026. Aquí, las y los maestros vivirán la Junta de Consejo Técnico Escolar, misma que se realiza el último viernes de cada mes.