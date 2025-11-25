Conoce las 3 playas más cálidas de Acapulco que son ideales para disfrutar en las vacaciones de invierno

Falta muy poco para que comiencen las últimas vacaciones del año y que corresponden al periodo invernal. Muchas familias deciden tomar estos días de descanso para poder visitar algunos sitios pero no siempre tienen bien claro a dónde desean ir. Es por esto que te vamos a contar sobre las playas más cálidas que ofrece Acapulco en el mes de diciembre y que se encuentran cerca de CDMX.

No cabe en dudas de que Acapulco es uno de los lugares favoritos de los turistas debido a que se encuentra cerca de la capital del país pero también porque tiene una gran belleza para ofrecer, como a también atractivos, actividades y accesibilidad para tus bolsillos.

¿Cuáles son las playas más cálidas de Acapulco?

Si no sabes a donde pasar las fiestas de diciembre o las vacaciones de invierno te ofrecemos estas opciones de playas de Acapulco:

Playa Pichilingue

Esta es una pequeña playa privada que forma parte de la zona Diamante y a la que solo puedes acceder en lancha desde Puerto Marqués. Está caracterizada por sus aguas tranquilas y el oleaje muy suave por lo que es ideal para nadar y hacer snorkel.

Es un sitio al que no asiste en muchos turistas por lo que es un lugar propicio para los que buscan una experiencia relajada y estar más tranquilos.

En el mes de diciembre las temperaturas son de alrededor de 28 °C por lo que es perfecta para nadar y olvidarte del intenso frío que viene con las vacaciones de invierno.

Estamos en Balandra, a unos kilómetros del laboratorio de King Kampachi en Pichilingue, en la que es considerada la playa más hermosa de todo México para mostrarles un poco del increíble paisaje de la península de B.C.S.

Apoyo a proyectos de pesca sustentable y cuida el planeta! pic.twitter.com/LadHfop1To — King Kampachi (@KingKampachi) August 29, 2019

Playa Tlacopanocha

Otra de las opciones es esta playa muy pequeña que está cerca del Malecón y la avenida Costera Miguel Alemán, cuenta con un oleaje suave y poco viento debido a que su ubicación es protegida.

Es un destino ideal para un paseo en lancha para pescar o simplemente para disfrutar de las increíbles vistas en la orilla del mar.

Playa Majahua

Se trata de una playa muy popular por sus aguas tranquilas y cálidas está ubicado en el Puerto Marqués y presume una arena muy agradable como así también un oleaje muy suave similar al de Caleta o Caletilla.

Aquí puedes encontrar los más atractivo que su muelle rocoso donde podrás disfrutar de vistas panorámicas. Otro dato tener en cuenta que está rodeado por unas reserva ecológica por lo que no hay hoteles en su orilla.

Un Lobo Marino en playa Majahua - Puerto Marqués, @Acapulco. pic.twitter.com/Q2PTHZdzAi — Acapulco Turismo (@AcapulcoTurismo) August 15, 2018

¿Cuándo son las vacaciones de invierno?

Las vacaciones de invierno se llevarán acabó el desde el lunes 22:00 /12/2025 hasta el viernes 9 de enero del 2026 de acuerdo a lo manifestado por el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).