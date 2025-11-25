Elektra pone a mitad de precio este comodísimo colchón ortopédico Spring Air, es tamaño king size para que descanses mejor

Hay un colchón comodísimo de Spring Air que está en remate en Elektra . La tienda extendió las ofertas y todavía hay rebajas que valen la pena. Si estás buscando cambiar tu habitación, esta opción te encantará.

¿Cuál es el colchón Spring Air que está en oferta en Elektra?

El colchón Spring Air es el modelo Supreme de tamaño King Size. Es perfecta para parejas o si te gusta descansar con mucho espacio.

(ESPECIAL) Así luce el colchón Spring Air en oferta.

Según las características de la tienda, este colchón cuenta con las siguientes ventajas que debes checar:

Tiene un nivel de firmez medio: lo que permite descansar de manera cómoda sin que el colchón pierda la forma. Ayuda al cuerpo a no tener puntos de presión, como en hombros y caderas.

Tiene colchoneta Euro Pillow: una capa adicional en la parte superior que ayuda a que sea más suave y reconfortante el descanso.

Tiene diseño ortopédico: lo que quiere decir que está pensado para favorecer la alineación correcta de la columna, evitando descansar “chueco”.

No incluye el box: o sea que faltaría encontrar una base para la acama, lo que es positivo si ya tienes una o si quieres diseñar una propia que quede con el estilo de tu habitación.

¿Cuál es el precio del colchón Spring Air que está en oferta?

El costo del colchón Spring Air Supreme es de solo $5,999 pesos. Elektra lo tenía en $11,999 pesos, pero le rebajó 6 mil pesos en esta temporada.

(ESPECIAL) Este es el precio final del colchón Spring Air.

Además, es posible comprar el colchón con hasta 12 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes que puedes revisar cuáles son en la tienda en línea.

O también, si se te acomoda mejor, se puede sacar el Préstamo Elektra y pagarlo en 102 semanas de $87 pesos.

Tener un buen colchón no deja de ser importante, y es que es necesario para descansar mejor y rendir durante el resto del día.