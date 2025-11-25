Estos son los mejores rituales de canela para cerrar el 2025 con dinero y amor

Los rituales se han convertido en el pan de día para algunas personas, sobre todo, en este fin de año. Si tu eres uno de los amantes de estas actividades, entonces debes saber que existen un par de rituales que puedes hacer con canela para cerrar el 2025 y sumar dinero y amor el próximo año.

El dinero y el amor son aspectos fundamentales en la vida de cada persona, por lo que resulta necesario no tener problemas en estos dos ámbitos para deambular de manera tranquila. Si consideras esto algo necesario en tu vida, entonces no dudes en hacer estos rituales en el cierre del año.

¿Qué rituales con canela hacer para atraer el amor y el dinero en este cierre del año?

Estos dos rituales tienen un elemento en común, el cual es la canela. Según distintos expertos, este ingrediente es considerado desde la antigüedad como un protector natural que cierra ciclos y abre oportunidades en el ambiente laboral, así como en el terreno del dinero y la tranquilidad del hogar.

De acuerdo con el portal Soy Espiritual, el ritual de canela para atraer el dinero consta de 8 ramitas, media cucharada de miel, papel rosa, cinta roja, incienso de rosas, una taza de agua y miel. Una vez con estos ingredientes, tendrás que hervir la canela y dejar reposar en un recipiente para, posteriormente, escribir en el papel rosa el nombre de la persona deseada, enrollarlo como pergamino, atarlo a la cinta roja, encender el incienso y colocarlo en la infusión.

¿Cuál es el ritual para atraer el dinero? Si tu deseo es tener abundancia económica, tendrás que colocar una ramita de canela dentro de la cartera y amarrarla con un listón rojo, el cual es un símbolo de protección. Al final, este amuleto atrae prosperidad mientras aleja las energías negativas de su vida.

¿Qué rituales relacionados a la Navidad puedes hacer en la cena?

Existen personas que suelen dar vueltas con una maleta con miras a simbolizar un año lleno de viajes no solo para ella, sino para el resto de su familia. Del mismo modo, existen familias que esparcen un poco de canela fuera de su hogar para, precisamente, atraer el dinero y el amor.