5 plantas artificiales grandes para interiores: el toque verde que buscas sin preocupaciones

La decoración con naturaleza es una de las tendencias en decoración más fuertes de los últimos años y cada vez son más las personas que se animan a probarla. Y entre las técnicas populares, está también el uso de plantas artificiales que inunden las habitaciones de color verde, con la ventaja de que no requieren cuidados minuciosos para mantenerse radiantes, sobre todo si no tienes tiempo para cuidarlas.

Así que, si estás buscando alternativas para tu hogar, te compartimos 5 tipos de plantas artificiales que te encantarán. Lo mejor es que podrás elegirlas del tamaño que mejor se adecue a tus necesidades (aunque definitivamente las grandes se ven mucho mejor).

1. El Olivo

El árbol luce precioso en salas de estar o habitaciones con techos altos, pues los Olivos “falsos” agregan un toque de elegancia y se mimetizan bien con el estilo minimalista. Además, tiene un tono de verde bastante particular que resalta más en lugares con paredes blancas y luz cálida.

Canva Las plantas artificiales son una alternativa para quienes no tienen mucho tiempo y quieren decorar su hogar

2. El Cactus

Pese a que las cactáceas son relativamente fáciles de cuidar y es difícil que se mueran, definitivamente hay personas que no pueden con atenderla, ya sea por su trabajo o poco tiempo libre. Por eso esta opción. De acuerdo con el portal House Beautiful, un cactus con aspecto realista se ve bien y puede colocarse en diferentes puntos para una apariencia revitalizada.

3. Los Helechos colgantes

Si buscas un adorno que no ocupe mucho espacio y agregue mayores dimensiones a un cuarto en específico, los helechos colgantes “falsos” son una excelente opción de plantas artificiales para el hogar. Busca una maceta de diseño mediano que simule estas hojitas cayendo suavemente hacia los lados, lo que de inmediato dará una vibra completamente distinta.

Canva Los helechos colgantes inundan de color todas las habitaciones

3. Las Suculentas

Una habitación que a menudo pasa desapercibida, es el baño. Y lo cierto es que hacerlo lucir bien es casi tan importante como la entrada o la recámara principal, en especial si se considera que ahí se llevan a cabo rituales de cuidado personal como las duchas y procesos de maquillaje.

En este sentido, Evergreen Direct señala que las suculentas de medianas a grandes son plantas artificiales perfectas para situarse en los muebles superiores y hasta en las secciones laterales de los lavabos, pues al instante darán color y quitarán lo aburrido.

4. La Orquídea blanca

Las orquídeas son sinónimo de elegancia y hasta emanan cierto aire de lujo cuando son usadas para la decoración. Es por esto que se le considera como idónea entre las plantas artificiales que transformarán tu casa sin necesidad de esfuerzo.

Canva Las orquídeas blancas son muy elegantes para decorar

¿Qué dice el Feng Shui sobre las plantas artificiales?

Las plantas artificiales no son perjudiciales para el Feng Shui ni representan nada negativo, contrario a lo que podría parecer. De acuerdo con el sitio especializado Simple Shui, se catalogan como una escala móvil de Chi o energía, pues al no ser naturales, es más difícil que transmitan energía fresca y continua. Fuera de eso, no hay de que preocuparse.

En contraste, sí se recomienda evitar a toda costa los arreglos de naturaleza muerta, pues no tienen forma de transmitir buenas vibras y es mejor no atraer este tipo de cuestiones al hogar.